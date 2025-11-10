Detienen a 5 tras operativos en Michoacán; aseguran armas, drogas y materiales explosivos

Como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, del 06 al 09 de noviembre, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en distintas acciones, detuvieron a cinco personas, aseguraron drogas, armas de fuego, materiales explosivos y vehículos.

En Buenavista, los agentes de seguridad detuvieron a cinco personas (dos de ellas menores de edad) a quienes les aseguraron cinco armas largas, 18 cargadores, 1,250 cartuchos y equipo táctico.

En el municipio de Cotija, se localizó un vehículo en aparente estado de abandono que contenía un fusil, 20 cargadores, 1,790 cartuchos y 52 kilos de material explosivo.

En el municipio de Huetamo, los efectivos que realizaban recorridos terrestres localizaron seis vehículos, tres motocicletas, además, aseguraron tres ametralladoras, 11 armas de fuego largas, un lanzagranadas, tres granadas, 91 cargadores, 2,878 cartuchos, 330 kilos de droga sintética y equipo táctico.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de velar por la seguridad de los habitantes del estado de Michoacán.

JVR