Frente Frío Puebla: ¿A cuánto bajará la temperatura mañana 11 de noviembre?

El Frente Frío número 13 está causando estragos en Puebla, por lo que este 10 y el 11 de noviembre se cancelaron clases, debido a las bajas temperaturas que se están registrando en la región.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el martes 11 de noviembre la masa de aire ártica mantendrá un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Para este 10 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de 2 grados centígrados a 4 grados centígrados, con heladas ligeras a moderadas y rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora, lo que ocasionará lluvias fuertes a intensas en Sierra Norte, Sierra Nororiental y Sierra Negra.

Como parte del monitoreo por el Frente Frío 13 que mantiene el @Gob_Puebla a través de esta Coordinación se informa que se mantiene una espesa capa de nubosidad que cubre gran parte de la entidad, provocando lluvias moderadas en las regiones de la Sierra Norte, Nororiental y… pic.twitter.com/8FBe8XYKBb — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) November 10, 2025

La lluvias fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, y también podrían generar un incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en las zonas bajas

Debido a las rachas de vientos fuertes, se podría ocasionar el derribamiento de árboles, lonas, y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda mantenerse alejado de zonas que representen un posible riesgo.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas ı Foto: Servicio Meteorológico Nacional

¿A cuánto bajará la temperatura mañana 11 de noviembre?

El Frente Frío número 13 se desplazó rápidamente sobre el norte, noreste y oriente de México, por lo que en Puebla este 11 de noviembre se registrarán lluvias ligeras a moderadas en la mayor parte del estado, con rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora.

Este martes 11 de noviembre también se esperan temperaturas bajas en el estado, pues la mínima será de 6 grados centígrados hasta 8 grados centígrados con escarcha ligera.

Debido al Frente Frío número 13, el gobierno municipal de Teziutlán, Puebla, instauró un refugio temporal en las instalaciones de Protección Civil que se encuentran ubicadas en Calle Porfirio Díaz, en la Antigua Vía Ferrocarril sin número.

Los números para realizar llamadas y reportar alguna emergencia son 231 31 2 00 43, 231 31 3 25 00, 231 31 3 28 32, y al WhatsApp 231 117 3170.

Refugio temporal de Tezuitlán, Puebla ı Foto: Facebook Gobierno Teziutlán

Ante el Frente Frío número 13, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla recomienda que las personas se abriguen bien y eviten exponerse de manera prolongada al frío.

Asimismo, se recomienda asegurar bien los objetos que puedan desprenderse con los vientos fuertes, evitar cruzar en cauces de ríos o zonas que puedan inundarse, y reportar a las autoridades correspondientes los árboles o postes que se encuentren en riesgo de desprendimiento.