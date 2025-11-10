Investigan a escolta de Carlos Manzo por abatir a su asesino tras haber sido detenido

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, informó que se investiga porqué fue abatido el asesino de Carlos Manzo Rodríguez, expresidente municipal de Uruapan, tras haber sido detenido momentos después del atentado.

Este lunes, en conferencia de prensa, el mandatario estatal detalló que tras el ataque armado hubo un forcejeo y que el tirador, identificado la semana pasada como Víctor Manuel “N”, de 17 años, murió en el lugar por un disparo.

Añadió que el 1 de noviembre, cuando ocurrió el homicidio, Manzo contaba con ocho escoltas personales y con un "segundo círculo inmediato de seguridad“, conformado por 14 elementos de la Guardia Nacional.

Ramírez Bedolla precisó que Manzo seleccionó directamente a su equipo de seguridad, mientras que la protección federal le fue otorgada desde diciembre de 2024 y reforzada en mayo pasado, como informó el 2 de noviembre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida, porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida. Eso también se está investigando”, comentó.

Afirmó que las líneas de investigación “están abiertas en todos los sentidos”, entre ellas fallas en el equipo de seguridad de Carlos Manzo.

“En ese momento tenía ocho escoltas personales y 14 de Guardia Nacional. (...) Entonces, se está también en la línea de investigación revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”, dijo.

El 6 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán identificó al autor material del homicidio, un adolescente originario de Paracho, municipio ubicado a unos 36 kilómetros de Uruapan.

Según el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, Víctor Manuel “N” fue identificado por sus familiares, quienes refirieron que se ausentó de su hogar una semana antes de los hechos.

El funcionario añadió que el adolescente dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, utilizada en peritajes forenses para detectar residuos de plomo y bario, lo que confirmó que fue él quien disparó en al menos seis ocasiones contra el alcalde.

Los análisis también revelaron que Víctor Manuel “N” era adicto a la metanfetamina.

Mientras tanto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio y determinar qué célula del crimen organizado planeó el crimen.

“La motivación del homicidio es muy importante, así como haber identificado al homicida que es menor de edad. Desde el primer momento supimos que era un menor de edad y nos facilitó mucho que reclamaran el cuerpo sus familiares para identificarlo, porque se comentaba en algunos medios nacionales que era un sicario fantasma. (...) Sí era menor de edad, por eso no tenía credencial del INE, no teníamos sus huellas dactilares, teníamos esa dificultad. Finalmente está identificado y esto abre también líneas de investigación ”, comentó.

cehr