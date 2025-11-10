Tribunal colegiado de Chiapas, primero en esa entidad en resolver casos en lenguas originarias

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito de Chiapas, se convirtió en el primer órgano jurisdiccional en la entidad, en resolver amparos directos con traducción simultánea en lenguas originarias, garantizando así que las personas indígenas comprendan, de viva voz, las deliberaciones, las votaciones y el sentido de las sentencias que les conciernen.

“Queremos que comprendan claramente cómo se están tomando las decisiones respecto a su libertad, su patrimonio o la custodia de sus hijos”, explicó la magistrada presidenta del tribunal mencionado, Minerva López Constantino, quien impulsó esta iniciativa en consenso con sus pares, la magistrada Jacqueline Ángel Juan y el magistrado Jorge Masón Cal y Mayor.

Explicó que, a raíz de que, en la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, habla en mixteco al inicio de las sesiones del Pleno, en audiencias públicas y en eventos y, que además cuenta con traductores en lenguas originarias, se sentó un precedente importante para la apertura y la visión pluricultural.

“Nos quitó el temor a romper formalismos; si el Ministro lo hace, nosotros también podemos”, reconoció la magistrada.

El Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz ı Foto: Cuartoscuro

Informó que, hasta hoy, se han resuelto dos amparos directos en lengua tzotzil y tzeltal; uno el pasado 28 de octubre, (Amparo Directo Penal 281/2024) y otro, el 5 de noviembre, (Amparo Directo Penal 220/2024); pero el tribunal ya tiene programados seis amparos más con traducción simultánea antes de que concluya el año.

Dijo que los traductores no se encuentran laborando directamente con ellos, sino que acuden a las sesiones por solicitud, desde el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas.

Con esta iniciativa, concluyó la magistrada, Chiapas da un paso histórico hacia una justicia verdaderamente intercultural, donde hablar una lengua originaria, ya no es una barrera para entender y ser entendido ante la ley.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito de Chiapas, está integrado por tres magistrados, quienes resuelven temas relacionados con tipo penal: homicidios, lesiones, robos con violencia; Civil: disputas por tierras, desalojos, sucesiones, y Familiar, como custodias, pensiones alimenticias y divorcios.

“Queremos que comprendan claramente cómo se están tomando las decisiones", expresó la ministra ı Foto: Pixabay.

