Azucena Cisneros despliega mil elementos para operativo Buen Fin en Ecatepec.

Con la intención de brindar seguridad a las familias que acuden a plazas y zonas comerciales, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, puso en marcha el operativo Buen Fin del 11 al 17 de noviembre, en el Centro Comercial Las Américas, en el que participan mil elementos de las policía municipal y estatal, Marina y Guardia Nacional.

“Estamos diferentes corporaciones de impartición de justicia y policiacas para brindar seguridad a la gente. Sumamos esfuerzos con representantes empresariales para el operativo Buen Fin en plazas comerciales, para que la gente pueda realizar sus compras con paz y tranquilidad”, afirmó.

Acompañada de representantes de Coparmex, Consejo de Seguridad Empresarial del Estado de México y la cadena Oxxo, la alcaldesa explicó que el dispositivo de seguridad se implementa en los principales centros comerciales, como son Patio Ecatepec, Plaza Ecatepec, Plaza Cerro Gordo, Pabellón Ecatepec, Gran Patio Ecatepec, Centro Las Américas, Paseo Ventura, Súper Plaza Ecatepec, Plaza Aragón y Center Plaza, entre otros.

TE RECOMENDAMOS: Tras nueve años de gestiones Edomex logra la Denominación de Origen del Mezcal

Adicionalmente las fuerzas municipales, estatales y federales tendrán presencia permanente en áreas de mayor afluencia de personas, como bancos y cajeros, para inhibir los delitos de alto impacto y que la gente pueda retirar efectivo con tranquilidad.

Teodoro Barba, representante de Coparmex Zona Oriente, afirmó que el plan de seguridad entre los tres niveles de gobierno en Ecatepec se ve reflejado con mesas de paz y diálogo, para implementar diversos mecanismos de seguridad en centros comerciales y empresas.

“Nos sumamos para proteger a comercios, empresarios e industriales con el respaldo del gobierno municipal, que siempre está abierto al diálogo; los empresarios somos aliados y hemos visto puntual respuesta en protocolos de seguridad de la policía municipal con Marina”, dijo.

✅🚔 Hoy arrancamos con nuestro Operativo Buen Fin en el que participan más de 1000 elementos entre Fuerza de Tarea de la Marina, SEDENA, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Edomex, Policía Estatal y Municipal. Sumado al Operativo Banco Seguro estamos cuidando 10… pic.twitter.com/x2WXeXBUCe — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) November 11, 2025

Mario Alberto Trocoli, presidente del Consejo de Seguridad Empresarial del Estado de México, reconoció que en Ecatepec hay una efectiva coordinación entre corporaciones policiacas para brindar mayor seguridad a los ciudadanos y empresas. “Es excelente la labor que se emprende en seguridad con el gobierno de Ecatepec e invitamos a los ciudadanos a generar nuevas prácticas en conjunto con los tres niveles de gobierno”.

El citado plan operativo, en el que intervienen las policías municipal y estatal, Guardia Nacional y Marina, contempla una estrecha coordinación para la activación de un código rojo en caso de emergencia, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de respuesta y velocidad de reacción ante llamados de auxilio.

Desde el Centro de Mando habrá seguimiento puntual con monitoreo de las áreas de interés, por medio de cámaras de video vigilancia, lo que incrementará la seguridad de las personas que acudan a los centros comerciales con motivo del Buen Fin.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR