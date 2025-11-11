Tlaxcala fortalece la planeación e impulsa desarrollo con visión de futuro

La Gobernadora constitucional de Tlaxcala con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó un encuentro con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para fortalecer la planeación y ejecución de proyectos que consoliden el desarrollo sostenible de Tlaxcala, en el cual reafirmó la importancia del trabajo colaborativo.

Durante el acto realizado en las oficinas de la CMIC en la entidad, Lorena Cuéllar Cisneros reconoció la disposición del sector de la construcción para sumarse a una agenda común de infraestructura que responda a las necesidades actuales y futuras de la población de los 60 municipios del estado.

Lorena Cuéllar Cisneros señaló que la construcción es uno de los principales motores de la economía local, pues más del 80 por ciento de la actividad económica del estado se vincula directa o indirectamente con este sector.

“Tlaxcala se construye cada día con la fuerza y el talento de su gente. Con las manos de mujeres y hombres que transforman planos en caminos, estructuras en escuelas y hospitales, y obras en esperanza. El sector de la construcción ha sido, es, y seguirá siendo, un motor del desarrollo”, afirmó Lorena Cuéllar Cisneros .

Lorena Cuéllar Cisneros subrayó que este trabajo conjunto permitirá avanzar hacia un crecimiento ordenado, con base en la planeación territorial y el impulso a proyectos estratégicos de largo plazo. Abundó que, “cuando trabajamos con planeación, transparencia y amor por Tlaxcala, los resultados se convierten en bienestar para las familias”.

En su intervención, el presidente de la delegación Tlaxcala, Pedro Enrique Guarneros Ortiz, destacó que la Cámara ha logrado consolidarse como un aliado técnico, ético y socialmente responsable del desarrollo estatal, pues “cuando hay unidad, visión y trabajo coordinado, Tlaxcala construye futuro”.

Resaltó que Tlaxcala ocupa el primer lugar nacional en crecimiento de afiliación dentro de la CMIC, reflejo de la confianza de los constructores locales y de la coordinación efectiva con el gobierno estatal.

Guarneros Ortiz subrayó que la visión compartida entre el sector público y privado ha permitido generar empleo, derrama económica y bienestar social, toda vez que dicho vínculo se basa en la responsabilidad y el compromiso de las empresas tlaxcaltecas con la sostenibilidad y la innovación.

En su intervención, el presidente nacional de la CMIC, Luis Méndez Jaled, reconoció la apertura del gobierno de Tlaxcala al diálogo permanente con la industria, al tiempo que destacó que la administración de Lorena Cuéllar ha brindado confianza y certidumbre al sector.

Por último, el presidente de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, enfatizó que la colaboración con la CMIC y el gobierno estatal representa una política pública efectiva que genera resultados tangibles en materia de desarrollo urbano y bienestar social, y reiteró la disposición del ayuntamiento para impulsar proyectos sostenibles.

Con esta coordinación interinstitucional, el gobierno estatal y la CMIC refrendan su compromiso de construir un Tlaxcala moderno, equitativo y sustentable, donde cada obra y cada proyecto se traduzcan en mejores oportunidades para las familias y en un legado de desarrollo con visión de futuro.

