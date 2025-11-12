Julio Menchaca continúa supervisión en zonas afectadas en Tepehuacán y Tlanchinol.

“Hoy lo más importante es la gente y después, también la gente”, enfatizó el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, al recorrer las comunidades de Acoxcatlán, en Tepehuacán de Guerrero, y Hueyapa, en Tlanchinol, donde dio a conocer que está en proceso la búsqueda de terrenos para la reubicación de las familias damnificadas por las lluvias torrenciales.

“Va a venir un trabajo muy intenso los próximos meses, por lo pronto estoy visitando los municipios afectados; vamos a hacer las Rutas de la Reconstrucción, además de las Rutas de la Transformación, pero tengan la seguridad de que no están solas y no están solos”, declaró el mandatario hidalguense al precisar que la reubicación de familias se hará con la aprobación y consentimiento de las mismas.

En ese sentido, Menchaca Salazar agregó que también se cuenta con el apoyo del Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien agradeció su respaldo para que, desde el primer día de la emergencia, se pudiera brindar una atención oportuna e integral, sin escatimar recursos humanos ni económicos.

Por su parte, Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, detalló que, como parte de esta intervención, se desplegó un ejército de servidoras y servidores públicos, así como maquinaria para abrir los caminos afectados, logrando disponer de cinco excavadoras, tres cargadores frontales, tres retroexcavadoras y un mini cargador para Tepehuacán; mientras que en Tlanchinol se encuentran trabajando dos cargadores, dos retroexcavadoras y una motoconformadora.

Ricardo Gómez Moreno, secretario de Bienestar e Inclusión Social, informó sobre la distribución de 800 despensas, que se suman a los insumos entregados previamente a las familias damnificadas; además, indicó que este mes se dispersarán los apoyos económicos de los programas “Madres Trabajadoras” y “Bienestar y Desarrollo” para mil personas beneficiarias del municipio de Tepehuacán.

Napoleón González Pérez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, dio a conocer la apertura del Programa de Apoyo para Catástrofes Agropecuarias 2025, que tiene el objetivo de auxiliar a productoras y productores locales que perdieron sus cultivos o ganado; en tanto, Álvaro Bardales Ramírez, secretario de Contraloría, reconoció la solidaridad del pueblo hidalguense para formar parte de las diversas acciones realizadas para responder a la emergencia.

Para concluir, Francisco Martínez Enríquez, presidente de Tepehuacán, señaló que contra la naturaleza nadie puede luchar, sin embargo, reconoció la respuesta inmediata del gobierno de Julio Menchaca para apoyar a las regiones dañadas; mientras que, Gabino Hernández Vite, alcalde de Tlanchinol, agradeció la comunicación directa y la cercanía del gabinete estatal para apoyar a los municipios afectados.

JVR