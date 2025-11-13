De cada 3 policías caídos este año 2 eran municipales: Causa en Común

ESCENA DEL CRIMEN, después del asesinato de un policía del Escuadrón Motorizado de Culiacán, Sinaloa, el 2 de septiembre pasado.

Durante el 2025, un total de 205 policías municipales han sido asesinados, lo que representa el 66 por ciento del total de agentes ejecutados en el país, aseguró la organización Causa en Común.

En entrevista con La Razón, la investigadora Nancy Angélica Canjura, de la estructura de de dicha organización, resaltó que, en 316 días del año, contados del 1 de enero al 12 de noviembre, se tiene el reporte de 312 policías municipales, estatales y federales ultimados; es decir, uno cada día, y en lo que va del actual sexenio suman 432 elementos.

El Dato: EL AÑO 2020 es el de mayor cantidad de policías asesinados desde el 2018. Acumuló al menos 524 casos de agentes caídos; en promedio, 1.44 uniformados cada día.

Agregó que el 28 por ciento de policías ejecutados corresponde a elementos estatales y el 6 por ciento a federales, que serían integrantes del cuerpo de la Guardia Nacional.

TE RECOMENDAMOS: Caso de catálogo sexual en secundaria Exigen reforma para castigar delitos con IA

La investigadora mencionó que el primer lugar con más casos de homicidios contra uniformados es Sinaloa, pues reporta 44 asesinatos. Posteriormente están Guerrero, con 37; Guanajuato, con 35; Michoacán, con 29, y Veracruz, con 22.

Mencionó que, en el caso de Sinaloa, los homicidios de agentes se incrementaron desde septiembre del año pasado, justo cuando comenzó la disputa entre los grupos criminales adheridos a Los Chapitos y a Los Mayos.

En el caso de Guanajuato, se identificó que “aunque no sea el estado con más casos, se mantiene un modus operandi donde hay asesinatos de policías que se encuentran en sus días de descanso”.

También mencionó que “desde la organización se separan los casos por sexo y se tiene el reporte de que el 93 por ciento de los casos son hombres y el 7 por ciento son mujeres”, expuso.

De igual manera, la especialista destacó que, en el 29 por ciento de los casos, los agentes han sido ejecutados durante su día de descanso, mientras que el 58 por ciento fue en activo y el resto han sido policías inactivos.

También expuso que, si se compara el 2025 con el 2018, año en el que se inició el conteo de policías asesinados por parte de la organización, se tiene una ligera disminución de casos.

La investigadora apuntó que, aunque no se tiene la certeza del por qué hay tantos policías que son asesinados, se tiene identificado que la mayoría de los crímenes cometidos contra los agentes se ha dado durante el traslado de sus casas a la comandancia y esto refleja una “falta de protección” para ellos.

“Tenemos identificada esta vulnerabilidad que pesa sobre los policías y es por ello por lo que toma relevancia la revisión de sus prestaciones, sobre todo como un trabajo de alto riesgo y lo que tiene que ver con sus seguros de vida y cómo quedaría protegida su familia en caso de que pierdan la vida, aun cuando no estén en su cumplimiento del deber”, explicó Canjura.

Añadió que otro punto que es necesario destacar es que hay “una cacería de policías”, pues se tiene una alta incidencia de policías muertos en el cumplimiento de su deber en estados que tienen una alta incidencia delictiva.

Este martes, en el municipio El Salto, Jalisco, dos mujeres agentes viales fueron asesinadas con arma de fuego y sus cuerpos fueron localizados en la caja de la patrulla tipo pick up de la Policía Vial.

De acuerdo con las investigaciones, las agentes detuvieron un vehículo por traer los vidrios polarizados y, posteriormente, fueron interceptadas por un segundo automóvil, las subieron a la camioneta oficial y las llevaron al sitio donde fueron halladas sin vida.

La fiscalía indicó que trabaja para precisar el lugar exacto de la intercepción y también buscan identificar tanto al vehículo detenido por las agentes como al otro vehículo utilizado por los agresores.

Al respecto, el secretario de Seguridad del estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, aseguró que es probable que el móvil esté relacionado con las funciones de los agentes.

“Lo que sí puedo referirles es que lamentablemente es a lo que se arriesgan todas nuestras compañeras y compañeros todos los días, porque estamos en los operativos haciendo nuestro trabajo, en los operativos de sujetos abordo de motocicletas, de vehículos con vidrios polarizados, todos estos; en situaciones de vehículos con placas de otros estados.

Todo esto se está llevando a cabo y seguramente en esta situación alguien se molestó y fue de donde se desprende la agresión a las compañeras; es parte del trabajo”, manifestó.

También declaró que las oficiales asesinadas tenían siete años y medio trabajando en la Policía Vial y agregó que sus jefes directos reportan que ambas tenían “expedientes limpios”, que eran “productivas y disciplinadas”.

Tras conocer la noticia del asesinato de las dos servidoras públicas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, convocó a una reunión de seguridad en Casa Jalisco.

“No vamos a permitir que esta situación quede impune, vamos a dar con estos delincuentes, no tengan duda. Ya estamos muy cerca, tenemos ya un vehículo asegurado, un Tsuru. Tenemos ya videos de los causantes y vamos a dar con ellos. Vamos a apoyar a las familias en todo. Vamos a ser muy solidarios con las familias de estas dos mujeres policías.

Repito, es algo que verdaderamente me duele en el corazón”, dijo el mandatario en sus redes sociales.