Fiscalía vincula con el hampa a alcaldesa abatida

LA PRESIDENTA municipal asesinada el 14 de octubre, en imagen de archivo.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, reveló que, como resultado de las líneas de investigación por el asesinato de la presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, Gaby Mejía, se descubrió que la funcionaria tenía vínculos con personas ligadas al crimen organizado.

En entrevista con medios locales, el fiscal explicó que la casa en la que vivía la alcaldesa pertenecía a una persona ligada a la delincuencia organizada, que huyó del estado tras la muerte de Mejía.

“Descubrimos que en la casa en la que vivió pertenece a una persona ligada a la delincuencia organizada que salió huyendo del municipio por todos los hechos que se han venido registrando de unos meses hacia acá”, dijo el fiscal.

El Tip: GABY MEJÍA fue alcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, del 2021 al 2024, y se desempeñaba como regidora en el cuerpo edilicio de la actual administración municipal.

De igual forma, reveló que el vehículo en el que fue asesinada pertenecía a otro sujeto que es miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, apodado El Jarocho, y que fue abatido el pasado mes de enero.

El fiscal aseguró que la funcionaria tenía problemas económicos, por los cuales solicitó varios préstamos a personas, amigos y hasta al propio ayuntamiento.

“Obviamente, estas líneas de investigación que estamos desarrollando nos han llevado a otros datos de prueba que son necesarias para efecto de poder resolver estos temas”, refirió.

1 detenido por el asesinato de la exalcaldesa

Agregó que ya se investigan los teléfonos celulares de la funcionaria y hasta el momento se tienen datos de prueba para realizar otras investigaciones y órdenes de aprehensión contra algunas personas.

La regidora y exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc fue asesinada tras ser víctima de un ataque con armas de fuego mientras viajaba en una camioneta con su hermano, quien resultó herido.

Gabriela Mejía fue presidenta municipal de Cuauhtémoc durante el periodo 2021-2024 tras haber sido electa bajo la coalición Va por Colima, conformada por PRI y PAN. En el 2024 buscó la reelección; sin embargo, perdió ante la candidata de Morena, María Guadalupe Solís.