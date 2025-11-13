Matan a funcionario de Chilpancingo

VEHÍCULO de la víctima, localizado con impactos de bala en el parabrisas, ayer.

Cuando se trasladaba en su automóvil

Luis Alberto Rueda Maldonado, jefe de Vía Pública de la Dirección de Gobernación del ayuntamiento de Chilpancingo, fue asesinado a balazos cuando se trasladaba en su automóvil en la colonia El Tomatal.

El funcionario asesinado era el responsable de recaudar los impuestos a los comerciantes asentados en la vía pública de Chilpancingo.

De acuerdo con reportes locales, sujetos armados lo interceptaron en la calle Río Nilo casi esquina con Río Tigris y dispararon en varias ocasiones contra el parabrisas del auto.

Tras el atentado, el funcionario fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica; sin embargo, falleció en el nosocomio por la gravedad de las lesiones.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron una investigación por los hechos.

El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, pidió a las autoridades una investigación profesional, justa y expedita para esclarecer el asesinato de su funcionario.

En un comunicado, el ayuntamiento señaló que Chilpancingo merece vivir en paz y por ello rechazó que la violencia se normalice. “Llevamos casi un año luchando contra la adversidad, hemos hecho lo que nunca nadie esperó, poner de pie a este gobierno, trabajar con eficiencia y servir al pueblo de manera responsable”, mencionó.