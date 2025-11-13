Matan a funcionario de Chilpancingo

Luis Alberto Rueda Maldonado, jefe de Vía Pública de la Dirección de Gobernación del ayuntamiento de Chilpancingo, fue asesinado a balazos cuando se trasladaba en su automóvil en la colonia El Tomatal.
El funcionario asesinado era el responsable de recaudar los impuestos a los comerciantes asentados en la vía pública de Chilpancingo.
De acuerdo con reportes locales, sujetos armados lo interceptaron en la calle Río Nilo casi esquina con Río Tigris y dispararon en varias ocasiones contra el parabrisas del auto.
Tras el atentado, el funcionario fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica; sin embargo, falleció en el nosocomio por la gravedad de las lesiones.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron una investigación por los hechos.
El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, pidió a las autoridades una investigación profesional, justa y expedita para esclarecer el asesinato de su funcionario.
En un comunicado, el ayuntamiento señaló que Chilpancingo merece vivir en paz y por ello rechazó que la violencia se normalice. “Llevamos casi un año luchando contra la adversidad, hemos hecho lo que nunca nadie esperó, poner de pie a este gobierno, trabajar con eficiencia y servir al pueblo de manera responsable”, mencionó.