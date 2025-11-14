Disfrutan miles de familias del Viernes de la Gente en el Festival Internacional del Globo de León

La Gobernadora Libia Dennise García encabeza la inauguración del FIG 2025, donde destacó el "Viernes de la Gente", con entrada gratuita.

“Estamos muy emocionados de compartir con ustedes este evento que llena de magia los cielos de León y que llena de orgullo a todo Guanajuato. Y hoy, por primera vez en la historia, tenemos el Viernes de la Gente, este viernes en donde todas y todos pueden entrar de manera gratuita, para que no haya nadie que se quede sin disfrutar de este maravilloso espectáculo”, expresó la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al inaugurar el Festival Internacional del Globo (FIG).

El Viernes de la Gente es una iniciativa de la Gobernadora Libia Dennise, que permitió el acceso gratuito para miles de familias, que disfrutaron de la inauguración de la edición 23 del FIG.

La jornada comenzó con el despliegue de la Bandera monumental por parte de elementos de la Secretaría de Defensa, acto seguido se realizaron los Honores al Lábaro Patrio, mientras que, en el cielo pasaban aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.

Mientras miles de asistentes cantaban al unísono el Himno Nacional, los pilotos de los globos aerostáticos activaron su lanzallamas al mismo tiempo, acción que provocó la emoción de las y los presentes.

“Eventos como éste nos convocan a reunirnos en familia, a sorprendernos y admirarnos de la magia de los colores de estos 200 globos que estarán surcando los cielos de León”, dijo la Mandataria Estatal, acompañada de Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de León.

Una vez terminado el protocolo, comenzaron a despegar los globos aerostáticos, provenientes de 25 países, que en esta ocasión, incluyeron 30 figuras especiales, diez de las cuales debutarán por primera vez en el cielo de León.

Entre las figuras más esperadas están Swiss Cow (Suiza), Tiburón Martillo (Brasil), Save Me (Lituania) y el globo oficial de Disneyland, que celebra su 70 aniversario volando por primera vez fuera de Estados Unidos, con Mickey y Minnie Mouse como protagonistas.

El Festival Internacional del Globo presenta dos grandes innovaciones sociales este año, las Caravanas de la Gente, que llevarán globos aerostáticos a distintos municipios de Guanajuato, y el Pabellón de la Gente, donde se exhibirán y comercializarán productos con Marca Guanajuato, fortaleciendo el consumo local y la identidad regional.

Además, el FIG 2025 contará con un cartel musical de primer nivel que atraerá a público de todas las edades.

El viernes 14, se presentará Gloria Trevi; el sábado 15, se presentará The Dream Nite, donde brillarán los DJ internacionales Dimitri Vegas y Afrojack, en un espectáculo sin precedentes de música electrónica; y el domingo 16, el cierre musical estará a cargo del cantante Carín León.

El Festival Internacional del Globo es una de las celebraciones más grandes del mundo en su tipo y uno de los eventos turísticos más emblemáticos de México.

En esta inauguración estuvo presente Escandra Salim Alle, Directora General del FIG; General de Brigada Estado Mayor, Gabriel Martínez García, comandante de la 16va Zona Militar y representante del Secretario de la Defensa Nacional; Emilio Avendaño García, Director General de la Agenda Federal de Aviación Civil; Abraham Rocha Moreno, Presidente del Consejo Directivo del FIG; Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno de Guanajuato; General de Brigada Estado Mayor, Juan Manríquez Moreno, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Guanajuato; y María Guadalupe Robles León, Secretaria de Turismo e Identidad.

En este evento también estuvieron presentes integrantes del Gabinete del Gobierno de la Gente; miembros del Ayuntamiento del Municipio de León; integrantes del Gabinete del Municipio de León; y legisladoras y legisladores, locales y federales.

