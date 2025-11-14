Presenta Gobernador Rubén Rocha, su libro ‘La Reforma Educativa: Un reporte desde el Senado’

En el marco de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, el gobernador Rubén Rocha Moya, presentó una publicación de su autoría titulada ”La Reforma Educativa: Un reporte desde el Senado”, un testimonio desde su percepción sobre el proceso legislativo que implicó rediseñar esta Reforma para mejorar el Sistema Educativo Nacional.

Durante la presentación, el Gobernador Rocha, mencionó que este libro contiene el proceso de cómo se hicieron las leyes y es de interés para todos los que quieren ser diputados o diputadas, pues en éste conocerán el proceso legislativo plural que se lleva a cabo en las Cámaras.

“Este libro tiene la característica de ser un compendio donde están comprendidas todas las leyes de Educación General que contiene toda la normativa del Sistema Educativo Nacional, luego tiene la Ley de maestras y maestros y la Ley que se refiere a la mejora permanente de la educación”, señaló.

Destacó que la importancia de la publicación radica en la pluralidad de la información contenida, con perspectiva de todos los partidos políticos, precisando que, además de su participación, también se recoge la intervención, concepción y críticas de la Senadora Beatriz Paredes del PRI y de la Senadora Hernández, del PAN, así como, otras muchas intervenciones de legisladores con opiniones diversas.

“Es un libro no hecho a contentillo, es decir, a lo que a mí me interesaba. Aquí están incluidas las opiniones más diversas, por lo tanto, quien haga una tesis, una investigación sobre el trabajo educativo o las reformas educativas del país, les sirve”, afirmó el gobernador Rocha.

También repasa las diferentes reformas educativas que se han implementado en el país, desde el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas a la fecha, “Es un libro que contiene interés legislativo, educativo y social”, precisó el ejecutivo estatal .

En esta amena charla, el gobernador Rocha utilizó el espacio para hablar de otras publicaciones, también de su autoría y que abordan temas sociales como: ”Tomate Amargo”, ”Tultita” o “Caña Quemada” o cuentos infantiles como: ”La Coco”

Por último, felicitó al presidente municipal, Juan de Dios Gámez, por la edición de esta Feria Internacional del Libro, que acerca la lectura a toda la sociedad, y giró instrucciones a la secretaria de las Mujeres Ana Francis Chiquete, para dotar de libros los Centros de Justicia para Mujeres, para desde la lectura empoderar a quienes hallan padecido de violencia y puedan salir adelante.

Al finalizar la presentación, el gobernador Rocha procedió a saludar a los asistentes y firmar libros a quienes lo solicitaron.

Acompañaron al Gobernador Rocha, Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria General de Gobierno, funcionarios y funcionarias del gabinete estatal y ampliado, funcionarios municipales, autores locales, académicos y público en general.

