‘Tulum es para todas y todos’: Gobernadora Mara Lezama

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, celebró la apertura de las playas públicas de Tulum gracias al apoyo del Gobierno de México que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e invitó a los visitantes nacionales y extranjeros a visitar estas maravillas naturales del sureste mexicano.

Mara Lezama Espinosa puntualizó que playas como Playa del Faro, Playa Santa Fe, Playa Pescadores, Playa Maya, Playa Mangle ya son de acceso libre para todas y todos, a los que se suman los accesos a la Playa del Pueblo y Playa Conchitas.

“Tulum es para todas y todos, sin discriminación, con servicio de calidad y excelencia”, afirmó desde un enlace en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Como parte de esta apertura al público, anunció que Tulum será sede del evento “Tulum, el show”, como parte de la Feria Aeroespacial de México, en el que se espera la llegada de 20 mil participantes.

Agregó que otros eventos programados en Tulum para 2026 son el Torneo Profesional de la Golf PGA Tour, un festival de yoga, un festival de cine, el Festival Are With Me, la Convención Nacional de Bodas y Amor y conciertos con artistas nacionales e internacionales.

