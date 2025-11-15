Vero Delgadillo inaugura ‘Guadalajara es Mundialista’ con leyendas y ex mundialistas en el Centro Histórico

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, junto a los ex mundialistas durante el histórico encuentro que dio inicio a “Guadalajara es Mundialista”.

Ante miles de asistentes, y con la participación de la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, y de leyendas del futbol mexicano, ex mundialistas como Oswaldo Sánchez, Ramón Morales, Joel Sánchez, Carlos Salcido, Adolfo el “Bofo” Bautista, Manuel Negrete, Pável Pardo, entre otros, este viernes comenzaron las actividades del Gobierno de Guadalajara previo al Mundial de futbol del próximo año.

Bajo el lema “Guadalajara es Mundialista”, el partido se llevó a cabo en una cancha provisional instalada en pleno corazón de la ciudad, lugar que acogerá el FIFA FAN Festival durante 39 días el próximo año.

La Presidenta Vero Delgadillo afirmó que el Mundial será una gran oportunidad de proyectar la ciudad hacia el mundo, y que Guadalajara será la sede más mexicana del Mundial.

Miles de tapatíos asistieron al miniestadio temporal en el corazón de la ciudad para ver a sus ídolos del balompié en acción. ı Foto: Gobierno Guadalajara

“Que el Mundial sea un pretexto más para unirnos las tapatíos y los tapatíos, un pretexto para vivir así el espacio público en comunidad. El próximo año, vendrán miles de personas de todo el mundo y se van a encontrar una ciudad maravillosa, de gente increíble porque así somos los tapatíos".

Tras disputarse los dos tiempos de 20 minutos, el encuentro terminó con empate a tres anotaciones, para deleite de los aficionados que llegaron las gradas y vivieron la pasión del futbol en el centro de Guadalajara.

De igual manera, luego de la finalización del partido, los jugadores firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con los espectadores, quienes en todo momento alentaron a quienes fueron sus ídolos en las canchas del balompié profesional.

Leyendas del futbol mexicano jugaron en el Centro Histórico de Guadalajara para inaugurar las actividades previas al Mundial 2026. ı Foto: Gobierno Guadalajara

El evento contó también con la participación de Ignacio “El Cuate” Calderón, portero titular en el Mundial de México 1970 y quien fue el protagonista principal del spot de campaña “Guadalajara es Mundialista”, junto con Fernando Quirarte, también tapatío y mundialista en México 1986.

Con el objetivo de que el Mundial llegue a todos los rincones de la ciudad y que la alegría de esta fiesta contagie a las y los tapatíos, la campaña y las actividades de “Guadalajara es Mundialista” incluyen la realización de 10 murales urbanos con temática de futbol por toda la ciudad; la celebración del torneo “Listas y listos para el Mundial” en las escuelas de la ciudad; las organización de las “Comunidades Mundialistas” con proyecciones al aire libre, videomapings y talleres artísticos en las 11 comunidades de la ciudad, así como espectáculos de Freestyle y la presencia de futbolitos durante la Vía RecreActiva todos los domingos.

Por tercera ocasión en su historia, la capital de Jalisco será sede del Mundial, ahora con cuatro partidos, incluyendo el día inaugural el 11 de junio y el partido de México que se llevará a cabo el 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

am