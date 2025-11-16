Ataques armados en Chihuahua y Sinaloa dejan al menos 12 muertos; despliegan operativos

Enfrentamiento entre civiles en Culiacán, Sinaloa (izq.) y tiroteo en carrera de caballos en Parral, Chihuahua (izq.) dejan al menos 12 muertos.

Al menos 12 personas murieron en dos hechos violentos registrados el sábado en Chihuahua y Sinaloa, donde un tiroteo en una carrera de caballos en Parral y un enfrentamiento entre civiles en la comunidad de El Guasimal, en Culiacán, Sinaloa, desataron amplios operativos de seguridad estatales y federales.

De acuerdo con medios locales, en Parral, Chihuahua, un comando irrumpió en una carrera de caballos realizada en el Carril Santa Teresa, sobre la carretera Parral–Jiménez, y abrió fuego contra asistentes y participantes, lo que dejó al menos siete fallecidos y varios heridos.

🔴Ataque armado en Parral, Chihuahua: Una agresión durante carreras de caballos en los carriles Santa Teresa dejó al menos seis personas fallecidas y once heridas.



De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado irrumpió en el evento y abrió fuego contra asistentes y… pic.twitter.com/OHMg75sJ7z — Azucena Uresti (@azucenau) November 16, 2025

Videos difundidos en redes sociales atestiguaron el momento en que múltiples detonaciones provocaron pánico y la estampida de los asistentes.

TE RECOMENDAMOS: Compromiso con agua Huixquilucan rehabilita estación de rebombeo y tanque en San Fernando

Tras la agresión, el alcalde Salvador Calderón ordenó evitar el tránsito en la zona y desplegar un operativo especial de vigilancia en todos los accesos carreteros a la ciudad.

En la acción participaron elementos de la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal, quienes reforzaron los puntos de ingreso provenientes de la Vía Corta, Jiménez, Matamoros, El Granillo y la región serrana.

Ese mismo día, en El Guasimal, a unos 30 kilómetros de Culiacán, Sinaloa, un reporte ciudadano sobre un “pleito entre civiles armados” activó un operativo aéreo y terrestre del Grupo Interinstitucional, integrado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la SSPC, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal.

Al llegar al poblado de El Guasimal, las corporaciones encontraron dos vehículos con las puertas abiertas y en su interior a cuatro hombres muertos, todos armados con rifles de asalto. Minutos después, al ampliar el reconocimiento, localizaron a una quinta persona fallecida, también presuntamente involucrada en el enfrentamiento.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública, “todos los cuerpos estaban armados con armas largas y presuntamente fueron resultado del enfrentamiento entre civiles”.

Tras el reporte ciudadano de un enfrentamiento en El Guasimal, el Grupo Interinstitucional realiza un operativo terrestre y aéreo, donde asegura a 9 civiles, armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y 3 vehículos. En el lugar también fueron encontradas 5 personas… pic.twitter.com/RYS6YakiDm — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 16, 2025

Las autoridades detuvieron a nueve civiles armados y aseguraron un amplio arsenal que incluía 21 armas largas, una ametralladora Minimi calibre 5.56 × 44 mm, una ametralladora Ordinance calibre 7.62 × 51 mm, 155 cargadores de distintos calibres, más de 3 mil cartuchos útiles, 18 chalecos balísticos y tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal. El material y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Ambos hechos mantienen activos los despliegues de seguridad en las dos entidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am