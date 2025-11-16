Caen globos aerostáticos sobre avenidas transitadas, en León, Guanajuato | VIDEO

Dos incidentes más que involucran globos aerostáticos se registraron este fin de semana en León, Guanajuato, cuando dos de estas aeronaves fallaron en mantener el vuelo y cayeron sobre avenidas transitadas en el citado municipio, si bien no se registraron personas heridas.

A través de redes sociales, circularon videos que registraron ambos incidentes, los cuales habrían ocurrido el sábado 15 de noviembre, en el segundo día de actividades del Festival Internacional del Globo, que se celebra en el citado municipio guanajuatense.

🚨🔥 Pánico en el Festival del Globo en León

Un nuevo incidente sacudió el evento: un globo descendió en plena calle transitada, poniendo en riesgo a asistentes, transeúntes y vecinos de la zona.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes, generando… pic.twitter.com/PCDCLFWK5H — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 16, 2025

En una grabación, se mira cómo un globo, con un diseño de una mano roja sobre un fondo blanco, desciende lentamente sobre la avenida Paseo del Moral, en León, hasta que, finalmente, impacta contra el suelo.

De acuerdo con reportes locales, no resultaron personas lesionadas por estos hechos, si bien la caída provocó afectaciones en la circulación de los vehículos en la zona, lo cual, a su vez, llevó a una movilización de transeúntes y equipos de seguridad.

Se desconocen las causas del incidente, si bien, de acuerdo con los primeros reportes, éste responde a que fue necesario un aterrizaje forzado. No se han dado detalles de qué falló en el vuelo del globo.

#León | Así aterrizaron dos globos, uno en Paseo Del Moral y otro en el Libramiento Morelos🎈



🎥Vive león

🎥 Leon Tok pic.twitter.com/9Qelh2JEH8 — Noticieros En Línea (@_enlinea) November 15, 2025

Posteriormente, se registró la caída de otro globo, esta vez sobre el bulevar José María Morelos, en León. En videos que circularon por redes sociales, se aprecia cómo la aeronave, caracterizada por su diseño de cuadricula, comienza a descender lentamente sobre la citada avenida.

Ante esta escena, los transeúntes decidieron colaborar en el descenso del globo para evitar un impacto mayor. Una persona que caminaba por la zona tomó la cuerda y dirigió el globo a un lugar seguro, mientras que, conforme avanzaba el aterrizaje, otros más se sumaron para apoyar a estabilizarlo.

Por estos hechos, según reportes, no se informan personas heridas. Incluso, al final del video, se mira cómo las personas en el globo agradecen la ayuda, mientras los transeúntes que colaboraron aplauden por haber logrado un aterrizaje efectivo.

Autoridades no han informado qué provocó los accidentes, o si esto implique cambios en la organización del Festival Internacional del Globo.

Guanajuatenses han celebrado que el festival se esté realizando en tiempo y forma, pues, aseguran, ha sido una tradición de León por varios años.

Mientras tanto, este fin de semana, medios locales reportaron que autoridades de León detuvieron a cinco personas, tres mujeres y dos hombres, por robo de celulares durante este evento. Los detenidos tenían en su poder 14 teléfonos móviles.

