Impactante VIDEO de la explosión en taquería de Mazatlán

En redes sociales circulan videos que fueron captados desde distintos puntos cercanos a una taquería en la que ocurrió un incendio de grandes magnitudes, el cual dejó a personas heridas y trágicos decesos.

Durante la noche de este sábado 15 de noviembre se registró un incendio dentro de un local comercial dedicado a vender tacos, el cual fue captado por personas desde distintos puntos cercanos a la taquería.

En uno se los videos se puede observar el momento en el que el fuego ya se encontraba encendido, y después de unos segundos, se dio una explosión dentro de la taquería.

En otro de los videos, que fue tomado desde las alturas, se puede observar el local comercial en llamas que dejan una gran nube gris en el cielo, y posteriormente se puede observar el momento en el que una persona sale corriendo.

VIDEO del Incendio en taquería de Mazatlán ı Foto: Captura de pantalla

Dicha persona corre desde el interior de la taquería hacia afuera, con la parte inferior del cuerpo encendida, y posteriormente esta persona se tira al suelo para después levantarse y correr de nuevo.

Quienes que se encuentran cerca del lugar del siniestro corren a auxiliar a la persona que fue alcanzada por el fuego del lugar, y tratan de sofocar las llamas de su cuerpo golpeándolo con prensas de ropa y posteriormente tirándole agua encima.

Un video más fue tomado desde la playa que se encuentra muy cerca de la taquería, y se puede ver cómo este suceso causó conmoción entre las personas que se encontraban en la arena escuchando música de banda en vivo.

Tres personas murieron tras una explosión en la Taquería Ramón de la avenida del Mar.

Uno de los afectados salió en llamas del lugar y fue auxiliado por curiosos y vecinos.

¿Qué pasó en la taquería de Mazatlán que se incendió?

De acuerdo con la Policía municipal de Mazatlán, el incendio activó los protocolos de los cuerpos de seguridad y auxilio, quienes de manera prioritaria se enfocaron en sofocar el fuego y en brindar atención médica a las personas afectadas.

Asimismo, señalan que esta explosión fue originada por un desperfecto de una instalación de gas, lo que posteriormente provocó un incendio al interior de la taquería que está ubicada en la colonia Palos Prietos, frente a la Avenida del Mar.

Explosión en taquería de Mazatlán ı Foto: Redes Sociales

Al lugar del siniestro acudieron elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos de Mazatlán y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes también cerraron las vialidades para poder resguardar a las personas que se encontraban transitando por la zona.

De acuerdo con el reporte, al menos cinco personas resultaron heridas con quemaduras de distintos grados y fueron atendidas por paramédicos en la zona, y además, se confirmó la muerte de tres personas, mientras que otras dos fueron trasladadas a un hospital.