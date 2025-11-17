Abaten a dos delincuentes en operativo en Salvador Escalante, Michoacán

Dos presuntos delincuentes fueron abatidos durante un operativo de seguridad en la comunidad de La Cantera, perteneciente al municipio de Salvador Escalante, Michoacán, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

De acuerdo con el encargado de la política interna, tras estos hechos se registraron actos vandálicos que incluyeron la quema de vehículos en distintos puntos de la entidad.

Zepeda Villaseñor señaló que elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de la Guardia Civil se desplegaron de inmediato para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, destacó que las autoridades mantienen presencia operativa en todo el estado para prevenir nuevos incidentes y reiteró que el Gobierno de Michoacán trabaja de manera coordinada con la Federación para asegurar el orden y la tranquilidad en el estado.

