Bloquean caminos en 12 municipios de Michoacán por operativo contra CJNG

Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaron este lunes una serie de bloqueos y quemas de vehículos en distintas carreteras de Michoacán, luego de un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dirigido a detener a un presunto líder criminal conocido como “El Camaleón”.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, durante el despliegue policial dos presuntos agresores fueron abatidos, hecho que presuntamente habría detonado la reacción violenta en varios municipios de la entidad.

Entre las zonas afectadas se registraron cierres y vehículos incendiados en tramos que conectan a Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Morelia, Zamora, La Piedad, Yurécuaro y otros puntos del Bajío michoacano.

Según el medio Quadratín Michoacán, la primera quema se dio en la carretera federal La Piedad-Guadalajara frente a la empresa Bafar, donde robaron y quemaron un tráiler.

Además, se confirmó un segundo robo y quema de camiones en la salida de Penjamilla y en la salida a Numarán.

Los bloqueos coinciden con el reciente relevo en la Secretaría de Seguridad Pública estatal, ya que Cruz Medina asumió el cargo apenas el fin de semana. Su llegada se da tras reuniones entre el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quienes acordaron fortalecer la estrategia contra las diversas organizaciones delictivas que operan en la entidad, entre ellas el CJNG, Los Viagras, Los Blancos de Troya y La Familia Michoacana.

A lo largo del día, las autoridades informaron que varias vialidades ya fueron reabiertas y que continúan las labores para retirar unidades atravesadas o quemadas. También se utilizan las cámaras del C5 Michoacán para identificar a los responsables y apoyar las investigaciones.

