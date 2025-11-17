Colima: Gobierno duplica viáticos y castiga a policía

El gobierno de Indira Vizcaíno en Colima duplicó el gasto destinado a viáticos nacionales del 2021 al 2024, mientras que a la Policía del estado le redujo el presupuesto 8.4 por ciento en el mismo lapso, a pesar del alto índice delictivo que vive el estado.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el gasto en viáticos nacionales fue subiendo consistentemente desde la llegada de Indira Vizcaíno al gobierno de Colima en noviembre de 2021 y hasta tocar su punto máximo en 2024.

El Dato: Manzanillo es el puerto más activo de México y maneja alrededor del 30 por ciento de las importaciones marítimas del país, por ello, tres cárteles disputan el control.

El gobierno de Colima ejerció en el 2021 un total de 796 mil 395.63 pesos de viáticos nacionales, mientras que para el año siguiente, primero de Vizcaíno, se incrementó un 57.6 por ciento, al pasar a un millón 255 mil 323.77 pesos.

TE RECOMENDAMOS: De entre 20 y 35 años de edad Matan a 7 en carrera de caballos en Parral

En 2023 la cifra también volvió a subir un 25.6 por ciento, ya que pasó de un millón 255 mil 323.77 pesos a un millón 576 mil 516.36 pesos.

Mientras tanto, para 2024 se gastó un total un millón 686 mil 653.61 pesos, lo que representa 111.8 por ciento más (más del doble) en relación con el 2021; es decir, en los primeros tres años del sexenio de la morenista Indira Vizcaíno.

172 muertes por cada 100 mil habitantes en Colima

En contrasentido, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Colima del 2021, a la policía del estado se le destinó una partida de 430 millones 712 mil 256 pesos y en el 2024 se le asignó un total de 394 millones 455 mil 358 pesos, lo que representa un retroceso del 8.4 por ciento.

El gobierno de Colima decidió gastar más en viáticos que en seguridad, a pesar de los altos índices delictivos en la entidad.

El viernes pasado en Colima se vivió una jornada violenta, pues un empresario fue asesinado a balazos afuera de una escuela, mientras que en la localidad Punta de Agua hallaron cuatro cuerpos con huellas de tortura.

Según reportes extraoficiales, los cadáveres se encontraban envueltos en sábanas y fueron abandonados en las inmediaciones de la comunidad Punta de Agua, a un costado de una brecha procedente de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTEM).

Además, Colima se mantuvo como el estado menos pacífico del país por tercer año consecutivo, ya que volvió a registrar más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, por mucho la peor tasa de homicidios del país, de acuerdo con los datos del Instituto Para la Economía y la Paz (IEP).

Y es que el Índice de Paz en México 2025 realizado por el IEP, el estado de Colima ha registrado el mayor deterioro en materia de paz desde 2015, con aumentos de más del 250 por ciento en sus tasas de delitos cometidos con armas de fuego, con violencia y homicidios.

En 2024, Manzanillo registró una tasa estimada de homicidios de 154 muertes por cada 100 mil habitantes, la más alta desde 2020. Entre todos los municipios medianos y grandes del país, esta tasa sólo fue superada por la capital del estado, la ciudad de Colima, que registró 172 muertes por cada 100 mil habitantes.

El IEP señala que el estado de Colima se ha visto envuelto en un aumento de violencia como resultado de enfrentamientos entre cárteles, pues el pequeño territorio costero representa un punto clave para la entrada de precursores químicos provenientes de Asia, utilizados en la síntesis de fentanilo y metanfetaminas, que posteriormente se procesan y trafican hacia Estados Unidos.

Esto se da marcadamente en la ciudad de Manzanillo, que es el puerto más activo de México y maneja alrededor del 30 por ciento de las importaciones marítimas del país.

Es por ello que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en la ciudad y en el resto del estado. El control del puerto por parte del CJNG ha sido desafiado constantemente por grupos rivales, como Los Zetas y el Cártel de Sinaloa.

El informe también señala que Colima registró por mucho el mayor impacto per cápita de la violencia, con un costo financiero que alcanzó casi 90 mil pesos por persona en 2024.

Además, Colima también tuvo el mayor gasto per cápita en contención de la violencia y el mayor impacto económico por violencia interpersonal.

El impacto económico de la violencia interpersonal en Colima fue más de seis veces superior al gasto estatal per cápita en contención de la violencia, lo que indica una erogación desproporcionadamente baja por parte del estado para frenar la violencia. En contraste, el gasto per cápita de Yucatán en contención de la violencia fue mayor que el impacto económico de la violencia interpersonal.