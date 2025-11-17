‘El Jerry’: Este es el último video que tomó antes de ser asesinado

Gustavo “N”, alias “El Jerry”, famoso influencer de Culiacán, Sinaloa fue acribillado a balazos durante el pasado domingo en la zona de Tres Ríos, junto a un hombre identificado como Gustavo “N”.

De acuerdo con la información oficial el ataque ocurrió cerca de las 17:00 horas a la salida de un autolavado, minutos después de lo sucedido, paramédicos llegaron a la zona para atender a los hombres, mientras elementos de seguridad acordonaban la zona.

Los hombres viajaban a bordo de una camioneta GMC Sierra gris, que de acuerdo con imágenes compartidas en redes sociales quedó llena de impactos de bala.

TE RECOMENDAMOS: Gasto previsto para el 2026 Castiga BCS gasto para atención de niños y adolescentes

Testigos del ataque afirmaron que la camioneta fue interceptada por al menos cuatro hombres quienes abrieron fuego.

Fue asesinado Gerardo “N” de 25 años, creador de contenido conocido como “El Jerry”.

Fue atacado cuando viajaba en su camioneta en Culiacán, Sinaloa. pic.twitter.com/14EDlC4Czj — Monica Garza (@monicagarzag) November 17, 2025

El último video que compartió

Las redes sociales del influencer fueron desactivadas tras darse a conocer la noticia de su asesinato, sin embargo, usuarios lograron rescatar los últimos momentos de vida compartidos por “El Jerry”.

El video fue compartido a través de sus historias de Instagram y muestra los últimos momentos del influencer abordo de la camioneta gris en la que fue asesinado.

En las imágenes se puede observar un arma larga, así como cartuchos y a su acompañante.

Gerardo Moya, conocido en redes sociales como “El Jerry”, fue asesinado a balazos la tarde de ayer en el sector Tres Ríos de Culiacán.



El influencer de 25 años de edad viajaba junto con otra persona a bordo de una camioneta GMC Sierra de modelo reciente, cuando fue atacado por… pic.twitter.com/d8ui98eioq — Eolo Pacheco 🇲🇽 (@eolopacheco) November 17, 2025

De acuerdo con sus seguidores no era raro que el influencer compartiera fotografías o videos de él portando armas de fuego en diversas ocasiones, además de compartir su ‘ostentosa’ forma de vida acompañada siempre de narcocorridos y pequeños textos alusivos a grupos delictivos.

En la red social de videos cortos TikTok, “El Jerry” contaba con más de 11 mil seguidores, mientras que en Instagram tenía más de siete mil seguidores.

Autoridades continúan la investigación sobre el asesinado de los dos hombres.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT