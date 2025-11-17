Las IMPACTANTES FOTOS de ‘El Jerry’, asesinado en Culiacán

El influencer de Sinaloa conocido como “El Jerry” fue asesinado en un ataque de arma de fuego junto a otro hombre identificado como Gustavo “N”, el pasado domingo.

Los hechos sucedieron en la localidad de Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, mientras se encontraban a bordo de una camioneta GMC Sierra de color gris.

Testigos afirmaron que el ataque fue aproximadamente a las 17:00 horas, al lugar acudieron elementos del Ejército para realizar el acordonamiento de la zona.

Gustavo "N", "El Jerry" ı Foto: Especial

Las fotos de “El Jerry”

A través de redes sociales se han compartido diversos videos del lugar del asesinato del influencer, así como imágenes impactantes de cómo quedó la camioneta en la que viajaban.

Y es que de acuerdo con testigos que se encontraban en el sitio, al menos cuatro hombres habrían disparado en ráfaga en contra del vehículo en donde se encontraba.

Minutos previos al ataque, ‘el Jerry’ compartió en sus historias de Instagram un video corto mostrando el interior de la camioneta color gris en donde además mostraba un arma larga junto a balas y cartuchos.

Matan a balazos a “El Jerry”, influencer de 25 años en Culiacán



Fue interceptado junto a un amigo por al menos cuatro hombres armados



Con él, suman 9 influencers ejecutados en Sinaloa pic.twitter.com/xk2hzbRmuA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 17, 2025

Las fotografías que se comparten en redes sociales muestran la fuerza del ataque, pues se observa la camioneta con los vidrios destrozados, además de múltiples impactos de bala en los costados.

Además, se compartieron unas imágenes en las que se podía observar el cuerpo inerte presuntamente del acompañante de “El Jerry” identificado como Gustavo, quien de acuerdo con seguidores del influencer, salía constantemente con él.

En redes sociales mostraba parte de su vida y presumía de lujos que presuntamente obtenía gracias a sus vínculos con el crimen.

Al momento sus cuentas en las que contaba con más de 11 mil seguidores fueron desactivadas.

Sicarios asesinaron en el sector Tres Ríos de #Culiacán al influencer Gerardo, conocido como “El Jerry”. Fue interceptado y ejecutado en plena vía pública, según primeros reportes. #Noticias #Nacionales pic.twitter.com/flwVulRohU — Janeth León M (@janethleontv) November 17, 2025

