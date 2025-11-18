Alcalde de Tijuana no se presenta a audiencia por presunto lavado de dinero

Alcalde de Tijuana no se presenta ante la FGR

El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, faltó a una audiencia convocada por la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La FGR lo había citado para comparecer en sus oficinas de Paseo de la Reforma en calidad de imputado, esto tras ser acusado de otorgar contratos públicos a empresas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según el citatorio, al no acudir sin una causa legal justificada, Burgueño puede enfrentarse a una “medida de apremio” equivalente a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Además, ha sido señalado de supuestamente usar recursos del ayuntamiento para promover su imagen personal: dar becas, organizar eventos masivos y asignar contratos de seguridad, algunos de ellos vinculados con personas bajo investigación por posible nexo con el CJNG.

Entre los funcionarios implicados también hay al menos 20 personas más, según el ayuntamiento, que supuestamente participaron en este esquema de contratos irregulares hacia empresas controladas por figuras asociadas con el CJNG.

En el centro de las acusaciones están dos nombres clave: Fernando Rafael Salgado Chávez y Marco Antonio Moreno Gómez.

Por otra parte, Burgueño ha defendido su administración enfatizando una estrategia de “cero tolerancia” a la corrupción: aseguró que cualquier acto delictivo por parte de funcionarios o policías municipales será sancionado.

También ha mencionado que los contratos y la gestión de seguridad se han enmarcado como parte de los esfuerzos por mejorar la ciudad y disminuir la violencia, aunque los señalamientos de la FGR apuntan a que habría un uso irregular de estos mecanismos para favorecer redes criminales.

MSL