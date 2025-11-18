Incautan armas, artefactos explosivos y droga en operativos en Michoacán; hay 7 detenidos

Dos de las siete personas detenidas en operativos en diferentes municipios de Michoacán.

En operativos realizados en seis municipios de Michoacán, autoridades federales y estales detuvieron a siete personas a las que incautaron armas de fuego, artefactos explosivos improvisados, equipo táctico, dosis de droga y una decena de vehículos.

Lo anterior, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que el Gobierno Federal echó a andar el 10 de noviembre tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el despliegue operativo tuvo lugar en los municipios de Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro y Zamora.

La dependencia encabezada por Omar García Harfuch destacó la operación en Pátzcuaro, donde personal de seguridad localizó e inhabilitó dos campamentos y aseguró cinco vehículos, dos armas largas, 35 cargadores, 850 cartuchos y equipo táctico.

Paralelamente, en Jiquilpan se aseguraron cinco artefactos explosivos improvisados, dosis de cristal y equipo táctico.

Aseguran armas largas y cortas, cartuchos, droga...

Además, efectivos realizaron recorridos en Apatzingán, Arteaga, Buenavista, Chinicuila, Lázaro Cárdenas y Parácuaro y, en total, incautaron:

Dos armas largas

Dos armas cortas

36 cargadores

860 cartuchos

Seis artefactos explosivos improvisados

10 vehículos

Una motocicleta

Dosis de cristal y marihuana

Sin embargo, las autoridades no precisaron en qué municipios se lograron las detenciones ni dónde aseguraron algunos de los artículos incautados.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la SSPC.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la @GN_MEXICO_ y la @Defensamx1, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, realizaron acciones de seguridad y proximidad en diferentes municipios, donde detuvieron a 7 personas y aseguraron 4 armas,… pic.twitter.com/eVhAvOl0e7 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 18, 2025

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó, sin precisar en qué municipio, que en uno de los operativos personal de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército detuvo a cuatro personas y aseguró 38 dosis de droga.

En las últimas horas, como resultado de las labores operativas del Plan Michoacán junto a la @Defensamx1 aseguramos a 4 personas y 38 dosis de droga, en diversos hechos. ¡Cero impunidad! #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/qTqrepKQd5 — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) November 19, 2025

Un fusil asegurado en Chinicuila

Además, en coordinación con elementos de las mismas corporaciones, lograron incautar en el municipio de Chinicuila un fusil, dos cargadores y 59 cartuchos útiles.

🚔 En Chinicuila, aseguramos un fusil, 2 cargadores y 59 cartuchos útiles, durante acciones del Plan Michoacán en coordinación con el #EjércitoMexicano y la @GN_MEXICO_. Tu seguridad, ¡nuestra misión! #MichoacánEsMejor 🚔 pic.twitter.com/CrB8N6BTyV — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) November 18, 2025

