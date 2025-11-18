Rubén Rocha refuerza la Fiscalía de Sinaloa con 69 nuevos agentes

El Gobernador Rubén Rocha Moya entrega los nombramientos a los 69 nuevos elementos que se incorporan a la Fiscalía General del Estado.

Al entregar sus respectivos nombramientos a 69 agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía de Investigación, y peritos, recién egresados de la Universidad del Policía, el gobernador Rubén Rocha Moya los exhortó a fortalecer la impartición de justicia para evitar actos de impunidad, tratando de ser justos a la hora de emitir sus dictámenes, para no defraudar la confianza de la sociedad.

El gobernador Rubén Rocha Moya exhorta a los 69 nuevos agentes de la FGE a fortalecer la impartición de justicia y combatir la impunidad. ı Foto: Gobierno Sinaloa

El mandatario estatal acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde fue recibido por su titular, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y en compañía de la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; y del rector de la UNIPOL, José Carlos Álvarez Ortega, entregó sus nombramientos a 30 nuevos agentes del Ministerio Público, 29 agentes de la Policía de Investigación, y 10 peritos, quienes culminaron sus respectivos cursos de formación inicial el pasado 25 de octubre.

El gobernador Rocha aprovechó su intervención para en lugar de pronunciar un discurso previamente elaborado, mejor interactuó con los nuevos servidores públicos adscritos a la FGE, para conocer sobre su trabajo y la formación que recibieron en la Universidad del Policía.

Autoridades estatales y judiciales encabezan la ceremonia de incorporación de 30 Ministerios Públicos, 29 Agentes de Investigación y 10 Peritos en Culiacán. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Luego de escucharlos, les dijo que a ellos les corresponde una etapa del proceso de la búsqueda de justicia y evitar la impunidad, mientras que a las policías preventivas, tanto de los municipios como la del estado, les corresponde la tarea de la prevención, evitar que los delitos ocurran, pero una vez cometidos, son ellos quienes deberán investigarlos, hacer un trabajo muy profesional que deberá ponerse a consideración del juez, que es el último eslabón de esta cadena de procuración de justicia.

“El mayor mérito que debemos tener nosotros es que vamos a servirle a la sociedad, no la defraudemos, armen bien sus averiguaciones, hay que luchar contra la impunidad, hay que sancionar al delincuente, pero no hay que sancionar al inocente, cuidemos eso porque es demasiado grave”, dijo.

“Sirvamos a la sociedad, no la defraudemos”, el mensaje central del gobernador Rubén Rocha Moya durante la entrega de nombramientos. ı Foto: Gobierno Sinaloa

“Entonces, luchemos contra la impunidad, tratemos de ser justos y justas a la hora de emitir nuestros dictámenes, yo sé que lo van a hacer, se han formado muy bien, ya me lo dijeron en las palabras de algunos de sus compañeros y por eso las y lo felicito”, concluyó.

A su vez, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel, a petición del gobernador Rocha, también se dirigió a los nuevos egresados de la UNIPOL, y destacó la importancia de tecnificar esta labor tan sensible que les toca realizar a ministerios públicos, investigadores y peritos.

“Somos un equipo, finalmente todas y todos ustedes, así como las juezas y los jueces del Estado, las magistradas y los magistrados somos la cara del gobierno, que tenemos la tarea de combatir la impunidad, y es muy importante que nos veamos en esa lógica de equipo, que no perdamos de vista la importancia de estar unidos, de sabernos que todas y todos somos pieza de un engranaje, que es más grande que todos nosotros y que es muy importante para la sociedad”, señaló.

De igual manera hizo un reconocimiento al gobernador Rubén Rocha Moya porque ha puesto mucho énfasis y ha creído en la tecnificación de esta tarea, que se materializó en la creación de la Universidad del Policía, donde se otorgan a los nuevos elementos las herramientas necesarias para llevar procesos lo más limpios posibles, a fin de responderle a la sociedad y salvaguardar los derechos humanos.

Al dar la bienvenida, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo, reconoció que este día es de gran relevancia porque se fortalece la Fiscalía General del Estado con la incorporación de más profesionales de la procuración de justicia, a quienes les reiteró que la ciudadanía habrá de depositarles su confianza para buscar la verdad en cada caso en que trabajen, para que no haya impunidad.

“Las y los invito a desempeñar su trabajo con orgullo y sentido de pertenencia, sean ejemplo dentro y fuera de la institución; la justicia se construye día a día, caso a caso, con la convicción de que estamos del lado correcto de la ley y de las personas”, exhortó a sus nuevos colaboradores.

La fiscal también un reconocimiento al gobernador Rocha por el apoyo que siempre le ha otorgado a la Fiscalía General del Estado.

“Señor gobernador, a nombre de todas las personas que trabajamos en esta Fiscalía le doy las gracias por las gestiones que realiza en beneficio de esta institución de procuración de justicia”.

