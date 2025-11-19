Ataque incendiario a bar de Puebla deja 5 decesos

ASPECTO DEL BAR que fue ayer blanco de la agresión armada.

UN ATAQUE armado e incendiario contra un bar ubicado en la capital de Puebla dejó cinco personas muertas, entre ellas una extranjera, según reportes estatales.

Cinco empleados del bar Lacoss, ubicado al sur de la capital poblana, murieron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono luego de que sujetos armados incendiaron parte del centro nocturno y un auto que estaba afuera.

Informes de medios locales establecen que los presuntos responsables fueron cuatro hombres armados, quienes viajaban a bordo de motocicletas y portaban garrafas con gasolina. Los sujetos llegaron al bar alrededor de las 3:30 horas de este martes y le prendieron fuego.

Luego de provocar el incendio, los atacantes realizaron varios disparos para amedrentar a los trabajadores, quienes se resguardaron en el bar.

Al lugar arribaron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes atendieron a nueve personas sobrevivientes.

El secretario de Seguridad de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez, dijo que ya se tienen identificados a los responsables, cuya identidad fue comunicada a la fiscalía estatal; sin embargo, todavía no se tiene el reporte de la detención de los responsables.

“Obviamente no podemos revelar el nombre (de los responsables), y todo esto ya fue canalizado a la fiscalía para que se lleve a cabo la investigación y posteriormente la detención de los que consideramos nosotros como los presuntos responsables”, refirió el secretario de Seguridad de Puebla.