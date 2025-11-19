Brindan facilidades para que productores de Aguascalientes regularicen concesión de agua.

En seguimiento a los acuerdos de la reunión que encabezó la gobernadora Tere Jiménez el pasado 15 de noviembre con productores locales, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae), Isidoro Armendáriz, se reunió con el delegado en Aguascalientes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Kristian Vera Guerrero; la delegada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Rocío Reyes Gaytán, y el responsable de Zona Comercial Aguascalientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Oscar Daniel Garibay Soria, con la finalidad de brindar todas las facilidades para que las y los productores del campo de Aguascalientes mantengan en regla sus concesiones de agua para uso agrícola y tengan acceso a una cuota energética especial para el sector.

Durante el diálogo, Isidoro Armendáriz subrayó que el objetivo es apoyar a las y los productores para que sigan poniendo en alto el campo de Aguascalientes; dijo que en esta ocasión, el esfuerzo está enfocado al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA).

“Cuenten con nosotros para que las y los productores tengan acceso oportuno a los trámites, que lo hagan en tiempo y forma para que tengan acceso al subsidio de la cuota energética, un requisito muy importante para lograr su producción”, detalló.

Explicó que son dos procedimientos importantes, uno de ellos es el Decreto de Facilidades Administrativas, que consiste en regularizar la concesión de agua para riego agrícola y el plazo máximo para realizarlo es en abril del 2026; mientras que, para acceder y/o continuar con el subsidio de energía eléctrica, la fecha límite es el próximo 31 de diciembre.

Requisitos

El Decreto de Facilidades Administrativas puede tramitarse de manera presencial con los siguientes requisitos:

Escrito libre en el que solicite la adhesión al decreto.

Carta de cumplimiento de obligaciones, en caso de tener adeudos o no haber presentado sus declaraciones.

Comprobante del uso activo de los volúmenes de los últimos dos años (recibos de luz, facturas o programas federales).

Copia del título de concesión o asignación vencido, o indicar si no se cuenta con él.

Comprobante del pago de derechos por los servicios de estudios y trámite y, en su caso, autorización de la prórroga de títulos de asignación o concesión.

Identificación oficial.

Además, existe la posibilidad de hacerlo en línea mediante el siguiente enlace: https://ventanilladigital.conagua.gob.mx/auth/login.

Trámite del Subsidio a la Cuota Energética

Mientras que el trámite para acceder y/o continuar con el Subsidio a la Cuota Energética puede hacerse físicamente en los siguientes Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde:

CADER I Aguascalientes: avenida Convención Norte No. 2022, colonia Buenos Aires. Teléfono: 449 914 12 91.

CADER II Calvillo: avenida Río Calvillo No.301, fraccionamiento San Rafael. Teléfono: 495 956 72 39.

CADER III Pabellón de Arteaga: avenida Plutarco Elías Calles No. 63, Zona Centro. Teléfono: 465 958 03 35.

CADER IV Villa Juárez: carretera Villa García–Zacatecas. Teléfono: 496 851 30 25.

