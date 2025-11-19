Caen cuatro generadores de violencia tras atacar a agentes federales y de la FRIZ en Zacatecas

Fueron detenidos cuatro presuntos generadores de violencia tras una agresión armada contra elementos de seguridad estatales y federales en el municipio de Villanueva, al sur del estado de Zacatecas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el ataque ocurrió el martes 18 de noviembre en la zona conocida como “La Junta de los Ríos”, donde civiles armados abrieron fuego contra agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), así como elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

Con apoyo aéreo de un helicóptero Black Hawk de la SSP, los agentes repelieron la agresión y detuvieron a cuatro hombres presuntamente vinculados a actividades delictivas en la zona.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario General de Gobierno de Zacatecas, identificó a los detenidos como generadores de violencia, y confirmó a través de Facebook que no hubo agentes ni civiles heridos o fallecidos durante el enfrentamiento.

Según autoridades estatales, las detenciones permitieron desarticular una célula criminal. Los individuos fueron identificados como:

Víctor Daniel “N” , de 18 años, originario del Estado de México

Joel “N” , de 19 años, originario de Chiapas

Marcos “N” , de 20 años, originario de Veracruz

Gustavo Jesús “N”, de 34 años, originario de Jalisco

Durante el operativo se aseguraron cuatro armas largas, cuatro chalecos balísticos, nueve cargadores de distintos calibres, 40 dosis de marihuana y 11 dosis de una sustancia granulada similar al cristal.

Junto con el armamento, equipo táctico y la presunta droga, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que integrará la carpeta de investigación para definir su situación legal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr