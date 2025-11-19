Diputado Héctor Yunes agrede a un asesor del Congreso de Veracruz | VIDEO

Héctor Yunes Landa, diputado del PRI en Veracruz, reclama a secretario de Finanzas y agrede a un asesor del Congreso local.

Héctor Yunes Landa, diputado PRI en el Congreso del Estado de Veracruz, agredió y amenazó a un hombre identificado como asesor legislativo, a quien acusó de provocarlo al tomarle fotografías.

En videos difundidos este miércoles en redes sociales se observa el momento en que el legislador, visiblemente alterado, grita y empuja al hombre tras salir furioso del auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, donde se realizaba la comparecencia del secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández.

En la grabación, se observa al asesor del Congreso, vestido con traje negro, mientras intenta dialogar con Yunes Landa, quien lo increpa por fotografiarlo, al tiempo que lo señala con el dedo y cierra los puños, como si pretendiera lanzarse a los golpes.

“Tú me has estado chingando varias veces, ya me tienes hasta la madre, cabrón. Van dos veces, cuando me tomaste las...”, reclama el diputado antes de empujarlo y advertirle: “no te me pongas porque te rompo la madre”. Luego, le reprocha: “cuando me fuiste a tomar la foto a mi lugar, ¿no te acuerdas?“.

Antes de retirarse, Yunes lo señala con el dedo índice y, en tono amenazante, remata: “No te metas conmigo”.

Héctor Yunes encara a secretario de Finanzas por desestimar pregunta de diputada

Antes, Héctor Yunes Landa interrumpió la comparecencia del secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández, a quien reclamó por considerar que le faltó al respeto a la diputada panista Indira Rosales San Román.

Lo anterior, luego de que el funcionario desestimó una pregunta de la legisladora sobre el Fideicomiso de Protección Civil para la atención de Desastres Naturales y acusó que existe una campaña en contra de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Reyes Hernández señaló que a la diputada “o no le explicaron, o no le entiende, o no tiene buenos asesores. (…) Yo sí creo que aquí hay un problema de comprensión básica; por eso digo que es una campaña financiada contra la gobernadora por intereses grandes”.

En ese momento se escucha la voz de Yunes Landa al fondo, aunque fue minutos después que se levantó de su asiento para exigirle de frente al secretario respeto hacia la legisladora del PAN, lo que también respaldó la diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina, quien pidió al funcionario “dirigirse con respeto a quienes cuestionamos en esta comparecencia”.

La diputada de Morena y presidenta de la Mesa Directiva, Tanya Carola Viveros Cházaro, intentó intervenir, y le pidió a Yunes “que deje de provocar y regrese a su asiento o váyase a su oficina”.

Tras ello, el priista salió del auditorio y posteriormente protagonizó el enfrentamiento con el asesor del Congreso, que ha sido ampliamente difundido en redes sociales.

