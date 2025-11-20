Seis mil participantes llenaron de color y alegría el Desfile de la Revolución Mexicana, encabezado por Tere Jiménez

En un ambiente lleno de energía, color y unión cívica, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el tradicional desfile cívico-deportivo con motivo del CXV aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, un evento que reunió a cerca de 6 mil participantes entre deportistas, estudiantes, asociaciones y corporaciones de seguridad.
Desde primeras horas, las principales calles del centro de la ciudad se llenaron de entusiasmo. Más de 4 mil espectadores se congregaron para disfrutar de este desfile que mantiene vivo el legado del movimiento que transformó a México en un país más justo y democrático.
La gobernadora Tere Jiménez dio inicio a la conmemoración con los Honores a la Bandera en Plaza Patria, acompañada de autoridades civiles y militares. Posteriormente, se trasladó al templete oficial ubicado en la calle Moctezuma, desde donde presenció el paso de los contingentes.
En Coahuila aumentan seis delitos: violación, corrupción de menores...
El recorrido, que duró alrededor de dos horas, partió de la Avenida Madero, avanzó por Moctezuma y Galeana, para concluir en Avenida López Mateos. En él participaron el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), con más de mil 400 estudiantes de educación básica, media y superior; el Instituto del Deporte del Estado (IDEA), con 3 mil 500 atletas de academias, clubes y asociaciones deportivas; la 14/a. Zona Militar, Guardia Nacional, Unpol, Pentathlón Militarizado, Hidro Gallos, el Municipio de Aguascalientes y el Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU).
Las y los participantes ofrecieron vistosas exhibiciones de disciplinas como basquetbol, atletismo, beisbol, futbol, gimnasia, voleibol, box, ciclismo, lucha libre, halterofilia, jumping, taekwondo, karate y muchas más, demostrando la fortaleza deportiva y cívica del estado.
Gracias a la coordinación entre los cuerpos policiales, equipos de emergencia y protección civil, el desfile se desarrolló en orden y con total seguridad para asistentes y participantes, registrándose saldo blanco al cierre del evento.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR