Cae regidor acusado de linchamiento

El regidor Omar Leonardo Ramírez, de Actopan, Hidalgo, fue detenido por participar en un linchamiento que dejó a un hombre sin vida, ocurrido el pasado 13 de octubre.

La detención ocurrió afuera de una universidad en el municipio de Actopan, cuando el político del Partido Verde Ecologista de México se disponía a dejar a una de sus hijas en la institución educativa.

De acuerdo con reportes locales, el regidor encabeza el movimiento de vecinos vigilantes de Actopan que el pasado 13 de octubre golpeó a un grupo de personas, al acusarlas de ser ladronas.

TE RECOMENDAMOS: Tras hechos violentos que originó el CJNG Guanajuato va por el blindaje de su frontera

Los pobladores, encabezados por el regidor, sacaron por la fuerza de una tienda a los presuntos ladrones y comenzaron a agredirlos e incluso se registraron disparos. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que dos hombres y una mujer fueron trasladados al Hospital General de Actopan.

En una transmisión por Facebook que realizó un medio local, se asentó que incluso el funcionario municipal interrogó a los presuntos ladrones.

Tras los hechos, el gobierno municipal condenó los actos violentos “promovidos por personas o grupos, sin importar su justificación”, y advirtió que “nadie está por encima de la ley”.

El probable responsable fue puesto a disposición de un juez de control, quien definirá fecha y hora de la audiencia inicial en la que el Ministerio Público formulará la imputación por los hechos ocurridos el 13 de octubre.