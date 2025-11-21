Guanajuato va por el blindaje de su frontera

La gobernadora, al encabezar ayer la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, anunció que se implementará un operativo de seguridad para blindar las zonas limítrofes con el estado de Michoacán, tras los hechos violentos que originó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en días pasados.

“Tenemos un programa muy importante que también ya pronto estaremos dándoles más detalle, de fortalecimiento de nuestras fronteras con los otros estados”, señaló.

Lo anterior se dio luego de que el pasado 17 de noviembre sicarios del CJNG incendiaron vehículos en narco bloqueos que se registraron a lo largo de carreteras federales y estatales de al menos 12 municipios de Michoacán.

Los bloqueos se derivaron de un operativo para aprehender a Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón, identificado como uno de los líderes regionales del Cártel Jalisco.

De acuerdo con información local, El Camaleón, en etapas anteriores, operó como brazo armado de Los Caballeros Templarios y lideró la célula conocida como Gente del Cerro.

Libia Dennise García aseguró que hay una coordinación con las fuerzas federales y los estados limítrofes de Guanajuato, ya que parte del Plan Michoacán es fortalecer las fronteras entre los estados.

“Hemos firmado ya algunos convenios y, sobre todo, tenemos una comunicación permanente con las fuerzas federales y con los gobiernos de las otras entidades”, dijo.

La mandataria estatal también reconoció que hay una cifra negra en el delito de extorsiones que sufren los empresarios de la construcción, por lo que adelantó que habrá reuniones con este sector económico y el escuadrón antiextorsión del estado.

Destacó que en municipios como Irapuato, Salamanca y Celaya se implementó una estrategia para combatir la extorsión, la cual logró bajar el delito y detener a grupos criminales.