Lorena Cuéllar encabeza la octava audiencia pública de 2025.

El Gobierno del Estado reafirmó su política de puertas abiertas con la realización de la octava audiencia pública del año, encabezada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros. Durante este ejercicio, la mandataria sostuvo diálogos personales con un centenar de ciudadanos que acudieron para plantear solicitudes, exponer problemáticas y buscar soluciones inmediatas.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, donde mujeres y hombres de diversos municipios presentaron asuntos relacionados con educación, desarrollo rural, vivienda, infraestructura, bienestar, justicia, deporte y salud.

Al término de la jornada, la titular del Ejecutivo agradeció la confianza de la población y expresó: “En la audiencia de hoy atendí a 100 personas junto con mis compañeros. Estoy muy contenta y lista para la siguiente audiencia. Como ustedes saben, pueden comunicarse al despacho o anotarse para que los vayamos organizando y atenderlos muy pronto”.

Carlos Augusto Mora Flores acudió a la octava audiencia pública para expresar su reconocimiento a la gobernadora por su cuarto año de gobierno, y por las acciones emprendidas para garantizar los derechos de jóvenes, niñas, niños y adolescentes. “Es la mejor gobernadora que hemos tenido en Tlaxcala. Este ejercicio es prueba de ello, porque fortalece la confianza en las autoridades al trabajar de la mano con la ciudadanía y con la Cuarta Transformación”, afirmó.

De igual manera, Guillermina Muñoz Maldonado, originaria de Contla, acudió a la audiencia para agradecer a la gobernadora el respaldo brindado para continuar con la promoción de la cocina tradicional tlaxcalteca, labor que ha impulsado desde hace 45 años como iniciativa personal. “Recientemente, participé en la conferencia y seminario ‘Nuestras raíces, costumbres, sabores y tradiciones de Tlaxcala’, desarrollados en una universidad de Cabo San Lucas. También he tenido la oportunidad de acudir a Roma, Turín, Italia y Barcelona, y hoy vengo a agradecer a la mandataria por su apoyo”, expresó.

Por su parte, Rebeca Díaz Gómez, del municipio de Atltzayanca, agradeció a la gobernadora el fortalecimiento de la infraestructura de salud en la entidad. Compartió que, a inicios de este año, su padre, José Aarón Días Parada, de 64 años, fue intervenido de manera gratuita en el Hospital General de San Matías Tepetomatitlán, a través de los servicios de IMSS–Bienestar.

Destacó que los avances en materia de salud son notables y han significado un gran apoyo para los tlaxcaltecas. “Esta audiencia es muy sana, nunca antes había tenido un encuentro con un gobernador. Es la primera vez y me parece muy importante esta cercanía. Es una oportunidad de ser escuchados directamente”, externó.

En cada audiencia pública tengo la oportunidad de seguir escuchar a las y los tlaxcaltecas.



Son momentos que hablan de lo que somos como gobierno. El pueblo en el centro es quien guía y dicta el rumbo de Tlaxcala. pic.twitter.com/NfUv569iAd — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) November 22, 2025

Asimismo, José Flores George, originario de La Magdalena Tlaltelulco, reconoció la atención con sentido humano y cercano al pueblo tlaxcalteca, por parte de la mandataria estatal, no solo para escuchar, sino también para dar solución a sus demandas. “Esto casi no se ve en los gobernantes, pero la gobernadora es una persona muy cercana, que escucha, que entiende y, sobre todo, que se pone en los zapatos de las personas”, apuntó.

En tanto, María de la Luz Medina Benítez, de Españita, pidió el respaldo de la mandataria estatal para que su esposo sea inscrito en el programa Campo para el Bienestar y para la construcción de corrales destinados a la crianza de animales de traspatio, apoyos que significarán un impulso para seguir trabajando sus tierras y fortalecer la economía de su familia.

“Quiero que sean mi apoyo para que me puedan impulsar y hacer más grande mi trabajo y salir adelante. Estoy satisfecha por la atención que se me dio y por la paciencia que mostraron. A mis compañeros campesinos, a todas las personas vulnerables como yo, les digo que deben ser persistentes, porque eso nos ayuda a participar en esta audiencia”, comentó.

Finalmente, Guadalupe González López, originaria de Tlaxcala, afirmó que, con este espacio de diálogo abierto, la mandataria estatal garantiza a los ciudadanos el derecho de presentar sus demandas a sus autoridades.

“La gobernadora Lorena Cuéllar atiende, esa es la palabra. Nos da atención a los que venimos, desde el más alto, al del medio y hasta el más humilde”, indicó después de solicitar apoyo en materia de vivienda.

En la audiencia acompañaron a la mandataria los secretarios de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia; de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal; de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses; de Cultura, Karen Álvarez Villeda; de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado; y de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo.

También el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Daniel Moncayo Cervantes; el director del Registro Público y Notarías, Jeremy Martín Rocha Domínguez; el consejero jurídico, Rubén Terán Águila; la coordinadora estatal del IMSS Bienestar, Patricia Bañuelos Flores; el secretario particular de la Gobernadora, Gelacio Montiel Fuentes; y el titular del Fomtlax, Carlos Augusto Pérez Hernández.

