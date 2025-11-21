Piden Plan Colima frente a la crisis de inseguridad, como en caso Michoacán

La senadora Mely Romero Celis demandó que se implemente en Colima una estrategia similar al Plan Michoacán, debido a los altos niveles de violencia que se registran en su estado, a tal nivel que ocupa el primer lugar en tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes.

En entrevista con La Razón, la integrante de la bancada priista en la Cámara alta planteó a las autoridades federales que volteen a ver a Colima porque, aunque es “un estado pequeño, desde hace cuatro años”, con el gobierno de la morenista Indira Vizcaíno, se registran índices “altísimos” de inseguridad, por los cuales incluso hay países como Estados Unidos y Canadá que de plano a Colima lo ponen en la lista negra de estados cuyas visitas se deben evitar.

El Dato: EL CONTROL del puerto de Manzanillo por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido desafiado constantemente por grupos rivales como Los Zetas y el Cártel de Sinaloa.

“La violencia, la inseguridad en Colima, se ha incrementado a niveles increíbles, al grado de que, efectivamente, la población lo siente, lo palpa todos los días; es decir, en Colima tenemos un grado de inseguridad que ha permeado en la sociedad. Tenemos índices altísimos de tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes y somos también catalogados como el estado con dos de las ciudades más peligrosas del mundo, del mundo entero”, lamentó.

TE RECOMENDAMOS: Tras hechos violentos que originó el CJNG Guanajuato va por el blindaje de su frontera

Luego de que elementos de la Secretaría de Marina reportaron esta semana la captura de 54 personas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en operativos efectuados en cuatro municipios del estado, la legisladora dijo que es una buena noticia; sin embargo, es “importantísimo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, vaya al estado para que entienda de primera mano lo que está pasando y ayude a contrarrestar esta situación de criminalidad”, mencionó.

30 por ciento de las importaciones por mar pasan por Manzanillo

Agregó que, aunque el Plan Michoacán es una buena estrategia, está incompleto, pues se tiene que contemplar a entidades vecinas como Colima, Jalisco y Estado de México, donde también hay presencia delictiva del crimen organizado.

“Se tiene que hacer una estrategia mucho más integral; de lo contrario, pues a lo mejor lo que van a hacer es trasladar el foco más rojo de un lugar a otro en lo que está la presencia de las fuerzas armadas en el estado de Michoacán”, dijo.

La legisladora también expuso que la violencia ha llegado a tal nivel que, en los últimos meses, al menos cinco negocios fueron objeto de extorsión y quemados, con pérdidas totales.

“Hemos tenido ya negocios que han sido víctimas también no solamente de extorsión, sino han sido quemados al grado de perderse prácticamente en su totalidad; al menos cinco o seis negocios en los últimos dos, tres meses, han sido quemados; es un patrimonio que se pierde por completo, no se diga cuántas personas amenazadas; entonces, insisto, no solamente es la percepción de inseguridad que tenemos, los números son crudísimos, es muy relevante lo que estamos viviendo y algo de lo que más nos duele”, manifestó.

El pasado 2 de septiembre se registró un ataque armado en una panadería ubicada en la capital del estado de Colima, el cual dejó como saldo seis personas asesinadas y una herida.

De acuerdo con reportes locales, los sicarios atacaron el negocio por negarse a pagar “derecho de piso”, aunque esto no fue confirmado por la propia panadería.

A través de sus redes sociales, la panadería “El Pichón” emitió un comunicado en el que aseguró que “hemos sido víctimas de la inseguridad en nuestro negocio familiar. No hay palabras para expresar este acontecimiento”.

Además, el negocio agradeció a sus clientes y amigos por la preocupación y muestras de cariño ante la agresión, que dejó como saldo seis personas asesinadas y una herida. Explicó que no podrían entregar los pedidos agendados como lo hacían de manera habitual.

De igual forma, el 29 de octubre cuatro restaurantes ubicados en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez fueron incendiados durante la madrugada, presuntamente por negarse a pagar el llamado “cobro de piso”.

Los informes locales establecieron que todos los incendios ocurrieron en negocios de techo de palapa y se presume el uso de bombas molotov o gasolina, según estimaciones de la Dirección de Seguridad Pública.

Medios locales reportaron que tan sólo en los meses de septiembre y octubre, el cuerpo de bomberos atendió 21 incendios a establecimientos, los cuales ocurrieron durante la madrugada.

La senadora Mely dijo que se debe poner atención al puerto de Manzanillo, ya que ahí es por donde “transitan muchos de los precursores para la fabricación de drogas o de las drogas mismas que se distribuyen a nivel mundial”.

De acuerdo con el Índice de Paz en México 2025 realizado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en el 2024 Manzanillo registró una tasa estimada de homicidios de 154 muertes por cada 100 mil habitantes, la más alta desde el 2020. Entre todos los municipios medianos y grandes del país, esta tasa sólo fue superada por la capital del estado, la ciudad de Colima, que registró 172 muertes por cada 100 mil habitantes.

El IEP señala que el estado de Colima se ha visto envuelto en un aumento de violencia como resultado de enfrentamientos entre cárteles, pues el pequeño estado costero representa un punto clave para la entrada de precursores químicos provenientes de Asia, que son utilizados en la síntesis de fentanilo y metanfetaminas que posteriormente se procesan y trafican hacia Estados Unidos.

El énfasis está en Manzanillo, puerto más activo de México que maneja alrededor del 30 por ciento de las importaciones marítimas del país. Es por ello que el CJNG tiene presencia en la ciudad y en el resto del estado.

EL PLAN MICHOACÁN ı Foto: Especial