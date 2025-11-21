Policía de Ecatepec y Fuerzas Armadas inician Operativo Tianguis Navideño.

Con el despliegue de cerca de mil elementos de la policía municipal, estatal, Marina, Defensa y Guardia Nacional se puso en marcha el operativo Tianguis Navideño del 20 de noviembre al 6 de enero, para garantizar la seguridad de miles de personas que realizan compras tradicionales de temporada en 75 puntos de venta de la localidad.

El despliegue operativo se realiza en territorio, con patrullajes de proximidad social del Grupo de Operaciones Especiales y Motopatrullas, que recorren accesos y salidas de los bazares para inhibir delitos como robo a transeúnte, de vehículo, así como incidentes violentos al interior y exterior de los mismos, con la intención de preservar el orden y tranquilidad de los consumidores.

En las acciones tácticas interviene también personal de Fuerza de Tarea Marina, Defensa y Guardia Nacional para inhibir delitos de alto impacto, sobre todo en aquellos bazares con mayor afluencia de personas o ubicados en colonias de alta incidencia.

El operativo Tianguis Navideño establece una estrecha coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno para la activación del Código Rojo en caso de emergencia y mantienen monitoreo con cámaras de vigilancia del Centro de Mando.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el gobierno municipal, no se tiene permitida la venta de bebidas alcohólicas, animales de cualquier especie, ni venta de artículos explosivos.

Los comerciantes deberán cumplir con medidas de seguridad como tomas de luz adecuadas, contar con bajadas del servicio de energía eléctrica, evitar afectar vialidades principales, dejar libres bocacalles o esquinas de cruces, despejar banquetas y no afectar infraestructura pública.

JVR