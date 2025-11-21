Tere Jiménez concluye entrega de más de 11 mil becas en todo el estado

La gobernadora con estudiantes y padres de familia de la entidad.

La gobernadora Tere Jiménez concluyó con éxito la entrega de más de 11 mil becas “Pasos Gigantes” a niñas, niños y jóvenes de todos los municipios de Aguascalientes.

La gobernadora Tere Jiménez cerró su gira de trabajo por todo el estado con la entrega de más de 3 mil 800 apoyos de este tipo a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad que habitan en los municipios de Asientos, El Llano, Jesús María y San Francisco de los Romo.

“Seguiremos impulsando una educación de excelencia para que todas las niñas, niños y jóvenes de Aguascalientes puedan tener un futuro mejor y lleno de oportunidades; recuerden que la educación es la llave que abre las puertas del mundo y estoy segura de que ustedes lo van a conquistar”, les dijo Tere Jiménez a las y los estudiantes beneficiarios.

Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), destacó que las 11 mil becas “Pasos Gigantes” entregadas en todo el estado, corresponden al segundo semestre de 2025, con lo que suman más de 16 mil las que se otorgaron este año.

José Manuel González Mota, César Medina Cervantes y Margarita Gallegos Soto, presidentes municipales de Asientos, Jesús María y San Francisco de los Romo, respectivamente, reconocieron el apoyo y cercanía de la gobernadora Tere Jiménez con todos los municipios; coincidieron en que la educación es la base para tener en el futuro, mejores ciudadanos.

A nombre de las y los beneficiarios, Nicole Morales Dávila y Laura Andrea Orozco García, estudiantes de secundaria, dijeron que la beca recibida es un aliciente para continuar preparándose, ya que además de ser un apoyo para su economía familiar, es una muestra de que alguien cree en las niñas, niños y jóvenes, en su talento y capacidad de salir adelante, lo cual les motiva a no rendirse.

Durante las entregas, acompañaron a la gobernadora Adriana Ochoa Díaz, secretaria general de la Sección Uno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Noé Rodríguez García, representante del Comité Ejecutivo Nacional en la Sección Uno del SNTE; y Mónica Fabiola Bañuelos Rodarte, coordinadora de Becas y Financiamiento Educativo del IEA.

