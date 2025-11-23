Fiscalía de Guanajuato inicia investigación por supuesto ‘hackeo’; datos están seguros, afirma

Fiscalía de Guanajuato asegura que datos están seguros tras “filtración de archivos que un grupo externo se adjudicó”.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, ante una “intromisión no autorizada” en sus servidores, que de manera extraoficial se atribuye a un “hackeo”, inició las investigaciones pertinentes y los protocolos de seguridad, además de que garantizó a los ciudadanos que su información está segura.

A través de un comunicado, la Fiscalía estatal informó que se inició una carpeta de investigación por “la filtración de archivos que un grupo externo se adjudicó”, y remarcó que ésta afectó solo 1.7 por ciento del total de la infraestructura con la que se trabaja, es decir, un porcentaje mínimo.

Por lo anterior, la Fiscalía remarcó que “la ciudadanía puede tener certeza de que su información personal no está en riesgo, nuestros servicios continúan brindándose”.

“Nuestra Institución trabaja con rigor técnico y legal para garantizar la protección de los datos, el restablecimiento pleno de los servicios”, escribió en el comunicado.

En el mismo sentido, la Fiscalía detalló que, ante los informes de la intromisión en su sistema, activó respuesta inmediata para conocer las causas del incidente y fortalecer los sistemas de seguridad, de forma que sea posible evitar posibles nuevos episodios.

Como parte de esto, se lleva a cabo un “análisis técnico y forense integral de infraestructura, sistemas y bases de datos para determinar con precisión el origen, la naturaleza y el alcance del incidente”.

Asimismo, se lleva a cabo un “refuerzo temporal de controles internos, monitoreo continuo de tráfico inusual y fortalecimiento de mecanismos de protección de información sensible”.

La Fiscalía General del Estado informó que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer la responsabilidad por estos hechos, y adelantó que se darán a conocer avances tan pronto se den a conocer.

“El Ministerio Público agotará todas las líneas de investigación resultantes sin escatimar esfuerzos técnicos, físicos, forenses, tecnológicos o de cualquier otra índole, hasta esclarecer plenamente los hechos. Los avances se darán a conocer en la medida en que sea factible y sin comprometer el debido desarrollo de la investigación”, concluyó el comunicado.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, la filtración responde a un supuesto “hackeo”, el cual habría sido ejecutado por un grupo internacional conocido como Tekir APT.

