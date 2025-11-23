Huixquilucan logra la certificación del 100% de sus policías municipales por 3er año consecutivo

Al cierre de 2025, el cien por ciento de los integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan cuentan con el Certificado Único Policial (CUP), otorgado por las instituciones de seguridad federales y estatales, lo que asegura que este municipio cuenta con una policía confiable y preparada para proteger a la población.

Huixquilucan refrenda su compromiso con la seguridad; 100% de sus elementos cuentan con el Certificado Único Policial (CUP). ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Durante la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, la Secretaría Técnica de este órgano interinstitucional informó que, durante el mes de noviembre, el Centro de Control de Confianza del Estado de México ratificó que Huixquilucan mantiene el cien por ciento de avance en la certificación de sus elementos, luego de que el estado de fuerza con el que cuenta, acreditara las pruebas para permanecer en la institución y demostrara sus conocimientos, el perfil, habilidades y aptitudes para el desempeño de su cargo.

“Una vez más, me siento muy orgullosa de nuestra policía municipal, pues, por tercer año consecutivo, el cien por ciento de los elementos cumplieron con el Certificado Único Policial, lo que muestra que contamos con una corporación confiable y apta para seguirnos protegiendo. No escatimaremos ningún recurso para que Huixquilucan siga siendo uno de los territorios más seguros de la entidad”, señaló la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco.

Autoridades de Huixquilucan reconocen a elementos por actos meritorios durante la Sexta Sesión del Consejo Municipal. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Ante la fiscal regional de Naucalpan, Yanet Sánchez Monroy; el jefe de la Región Huixquilucan de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Enrique Villa López, e integrantes del Consejo Municipal y luego de entregar reconocimientos a 10 elementos por actos meritorios, la alcaldesa Romina Contreras reconoció a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad por mostrar sus capacidades operativas y su lealtad institucional, al portar con dignidad y valentía el uniforme que las y los huixquiluquenses les han conferido.

Mencionó que la seguridad pública es una actividad que demanda el compromiso de los tres niveles de gobierno, por lo que refrendó su compromiso de seguir impulsando agendas conjuntas para mantener una coordinación efectiva y colaboración institucional.

La certificación policial y más de 8 mil operativos permitieron reducir 27 delitos de alto impacto en el municipio durante 2025. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Recordó que, como muestra de este compromiso que tiene el municipio con la seguridad y como resultado de los más de ocho mil 300 operativos que se han llevado a cabo hasta ahora, entre enero y septiembre de 2025, Huixquilucan logró disminuir la comisión de 27 delitos de alto impacto, entre los que destacan los robos a negocio, casa habitación, de vehículo y a transporte, así como la extorsión, por lo que se mantendrá la estrategia de combate a los ilícitos y en la que la sociedad civil seguirá siendo parte importante para proteger a las familias que viven en esta localidad.

Durante la Sexta Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, también se dio a conocer que, durante 2025, más de 12 mil familias de las comunidades de Magdalena Chichicaspa, San Fernando y Santiago Yancuitlalpan, fueron beneficiadas con las acciones de los Comités Municipales de Participación Ciudadana, entre las que destacan la impartición de cursos, talleres, pláticas, atención y asesorías médicas, psicológicas y/o jurídicas, así como actividades deportivas y culturales, entre otras.

