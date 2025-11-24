Acapara Fiscalía de Veracruz 14% de recomendaciones de la CNDH

Por vulnerar el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, a la verdad y en perjuicio de múltiples víctimas, algunas de ellas de desaparición, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha centrado su atención este año en la situación de la Fiscalía de Veracruz, al emitir en su contra 18 de las 128 recomendaciones que hasta el momento ha suscrito el organismo nacional, es decir, el 14 por ciento del total, por negarse a acatar observaciones del órgano local de derechos humanos.

La Fiscalía de Veracruz es la institución local con más recomendaciones de la CNDH, ya que la mayoría de ellas está dirigida a dependencias del Gobierno federal y organismos públicos descentralizados.

En las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se determinó que la Fiscalía realizó violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, al derecho humano al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la verdad yal derecho de búsqueda.

TE RECOMENDAMOS: Por contribuir al bienestar social Hidalgo reconoce a galardonados del Premio de Ciencia y Tecnología 2025

Entre las irregularidades a la violación de los derechos humanos al acceso a la justicia, se detectó que en algunos casos la Fiscalía no notificó telefónicamente a los familiares sobre la localización de restos, no les dio acompañamiento psicosocial, y se hallaron omisiones en la entrega de dictámenes forenses e incumplimiento del protocolo homologado de búsqueda de personas.

La CNDH dijo que esta situación hace evidente que la fiscalía, en repetidas ocasiones, se ha pronunciado de manera negativa ante lo señalado por el organismo local, vulnerando los derechos de las personas involucradas y limitando su acceso a la reparación integral del daño.

Señaló que la negativa de aceptación de recomendaciones emitidas por la comisión estatal tiene un efecto adverso para la plena eficacia del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos.

El pasado 30 de septiembre de 2025 la CNDH emitió la recomendación 116/2025 dirigida a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, luego de que ésta se negara a acatar la recomendación 88/2024 previamente emitida por la CEDH por un caso relacionado con la desaparición y homicidio de una persona en 2019.

La CNHD detalló que el pasado 11 de noviembre de 2019, la CEDH inició una queja, derivada de la inconformidad presentada por un familiar de la víctima, quien señaló que servidores públicos de la Fiscalía Estatal de Veracruz violaron su derecho humano de acceso a la justicia.

Posteriormente, una vez que la CEDH integró la queja, el 20 de septiembre de 2024, emitió la recomendación 88/2024, al haberse acreditado la vulneración de los derechos humanos de la víctima cuyo nombre no es revelado.

En dicha recomendación se pidió a la Fiscalía de Veracruz colaborar con la Fiscalía General de la República para agotar las líneas de investigación razonables para identificar a los responsables del secuestro y homicidio de la víctima.

Además, se pidió a la Fiscalía de Veracruz pagar una compensación al familiar de la víctima, así como iniciar procedimientos internos de Investigación Administrativa para determinar las responsabilidades individuales de los servidores públicos señalados de las violaciones a derechos humanos acreditadas.

Como respuesta, la Fiscalía rechazó la recomendación estatal bajo el argumento de haber realizado las diligencias necesarias. Sin embargo, tras un recurso de impugnación interpuesto por las víctimas, el organismo nacional concluyó que los argumentos de la Fiscalía eran insuficientes y que no se cumplió con el principio de debida diligencia.

El 20 de enero la CNDH admitió a trámite y radicó el Recurso de Impugnación CNDH/1/2025/38/RI, por lo cual se requirió la información y documentación correspondiente a la Fiscalía Estatal.

Entre las irregularidades se detectó que no se notificó telefónicamente a los familiares sobre la localización de restos sin acompañamiento psicosocial, además de omisiones en la entrega de dictámenes forenses, incumplimiento del Protocolo Homologado de búsqueda de personas.

De igual forma, la CNDH acreditó las violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, al derecho humano al acceso a la justicia y a la verdad cometidas en agravio de las víctimas por parte de personal de la Fiscalía al no fundamentar las razones legales y/o fácticas por las cuales no aceptó la recomendación 88/2024 emitida por la Comisión Estatal.

Finalmente, en el apartado de recomendaciones la CNDH señaló que en caso de que persista la negativa de la Fiscalía de aceptar la recomendación 88/2024 la CNDH remitirá copia de la presente recomendación a la CEDH para que solicite al Congreso de Veracruz la comparecencia ante dicho órgano legislativo de la persona titular de la Fiscalía Estatal para que funde y motive su negativa de aceptación de la recomendación 88/2024.

También la Fiscalía deberá emitir una circular a su personal en la cual le instruya a cumplir la recomendación 88/2024 y colaborar con la Comisión Estatal en el cumplimiento de las recomendaciones.

Las recomendaciones a la Fiscalía de Veracruz son las numeradas con 8, 10, 16, 34, 38, 46, 63, 70, 74, 113, 116, 119, 121, 122, 123, 124, 125 y 126. ı Foto: Especial

No. 113 ı Foto: Especial

No. 116 ı Foto: Especial

No. 122 ı Foto: Especial

No. 123 ı Foto: Especial

No. 126 ı Foto: Especial