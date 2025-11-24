¿Cómo está la México - Puebla HOY por el mega bloqueo de transportistas y campesinos?

Este lunes 24 de noviembre se lleva a cabo un mega bloqueo carretero por parte de manifestantes campesinos y transportistas, quienes acusan que, pese a las múltiples mesas de diálogo con autoridades, no se han cumplido sus respectivas demandas. La autopista México - Puebla es una de las vialidades afectadas y te decimos cómo está hoy.

Desde las 08:00 horas (y en algunas partes del Valle de México, desde antes) los transportistas iniciaron bloqueos en diferentes carreteras: con largos y pesados camiones de carga, o bien con tractores, envueltos en pancartas, taparon el paso a los vehículos en casetas y puntos estratégicos.

Bloqueos de carreteras y autopistas ı Foto: X: @GN_Carreteras

Así, como advirtieron los líderes campesinos y transportistas, este lunes 24 de noviembre la circulación está prácticamente parada en varios puntos del país. Pero, ¿cómo está afectada la México - Puebla, una de las más transitadas? Te contamos.

Así va el tráfico en la México - Puebla HOY 28 de noviembre por mega bloqueo

La autopista México - Puebla, la cual, como su nombre lo dice, conecta la Ciudad y el Estado de México con Puebla, a través de puntos principales como la capital de este último o los municipios de Amozoc y San Martín Texmelucan.

Por lo anterior, se espera que la interrupción en la circulación sobre esta vía sea de las que más perjudique a usuarios que, como todos los días, la utilizan para transportarse por el Valle de México.

#PrecauciónVial | Considera bloqueo sobre la Autopista México Puebla a la altura de Narciso Mendoza en dirección a la CDMX, por manifestantes. #AlternativaVial Eje 6 Sur pic.twitter.com/BtK0stvOfv — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 24, 2025

Así, la México - Puebla fue una de las primeras en registrar los bloqueos programados para este lunes 24 de noviembre. Así lo informó el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) a través de una publicación en donde se aprecia que, sobre esta vía, el paro no fue con camiones pesados ni tractores, sino con manifestantes a pie.

📍 #México | Unas 50 personas bloquean la autopista a la altura del km 19+700 para denunciar asaltos e inseguridad a transportistas.⁰

🚧 Solo un carril abierto con dirección a CDMX; en sentido a Puebla, la circulación fluye; elementos de tránsito permanecen en el punto.… pic.twitter.com/xTD2aVOKte — Quadratín Puebla (@QuadratinPuebla) November 24, 2025

Posteriormente, medios locales como Quadratin Puebla informaron que en este bloqueo participan unas 50 personas, las cuales, al igual que otros manifestantes en el país, exigen mayores acciones para combatir la inseguridad en las rutas de transporte.

Según el mismo medio, los manifestantes solo dejan un carril abierto con dirección a la Ciudad de México, mientras que, en sentido a Puebla, la circulación fluye con normalidad.

De esta forma, aunque el bloqueo sobre la México - Puebla no es tan grave como en otras vialidades, el tráfico sí se ha paralizado considerablemente. Así se aprecia en videos que han circulado en redes sociales.

