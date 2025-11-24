Incendio en bodega de Ecatepec provoca largas columnas de humo | VIDEO

Un incendio en una bodega ubicada en Ejidos de San Cristóbal, Ecatepec, en el Estado de México, provocó largas columnas de humo y una fuerte movilización de equipos de emergencia, si bien no se han reportado personas lesionadas por estos hechos.

Medios locales reportaron que, alrededor de las 14:00 horas de este lunes, se registró un fuerte incendio que posteriormente se ubicó en una bodega de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sapase) de Ecatepec.

De acuerdo con los reportes y los testigos, fueron las largas columnas de humo las que alertaron a los vecinos que había comenzado el fuego.

“Nos da miedo, pero no lo apagan; acá no tienen [tanques de gas], pero arriba quién sabe. Cuando vimos ya estaba saliendo el humo”, dijo una vecina, Cristina Salazar, al medio N+.

Se desconoce qué originó el incendio, si bien, de acuerdo con los primeros reportes, en esta bodega se almacenan grandes cantidades de plástico, lo cual podría haber originado una chispa que rápidamente se extendió por el inmueble.

Al lugar arribaron equipos de emergencia como Bomberos y Protección Civil estatal, si bien autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas que han resultado lesionadas por este incendio. Medios locales informaron que se rescató a un perro que transitaba frecuentemente por la bodega.

Hace un mes, el 21 de octubre, un incendio similar se registró también en Ecatepec, en una fábrica de colchones. Aunque el incidente no pasó a mayores, provocó pánico entre los vecinos, y suspensión del sistema de transporte Mexicable.

¿Por qué se originan incendios en las bodegas y cómo evitarlos?

Los incendios en bodegas y recintos similares son comunes y, si no se actúa a tiempo, pueden llegar a ser devastadores. Pero ¿qué los provoca? Los motivos son variados:

Fallas eléctricas : Ocurren por cableado defectuoso o antiguo, sobrecarga de circuitos por el uso excesivo de extensiones, y el sobrecalentamiento de equipos eléctricos (iluminación o maquinaria) que no reciben mantenimiento

Almacenamiento inadecuado de combustibles : Se da por guardar líquidos inflamables (pinturas, solventes) cerca de fuentes de calor, la acumulación de desechos (cartón, pallets) que facilitan la ignición, y el bloqueo de espacios de ventilación y sistemas contra incendios

Fuentes de calor abiertas y chispas : Incluyen el fumar dentro o cerca de las instalaciones, la realización de trabajos en caliente (soldadura, corte) sin precauciones, la fricción generada por maquinaria, y el uso de calentadores portátiles

Ignición espontánea : Sucede cuando ciertos materiales orgánicos o químicos (como trapos impregnados de aceite o grasa) se oxidan y generan calor suficiente para encenderse sin una chispa externa

Actos malintencionados: Se refieren a los incendios iniciados deliberadamente por vandalismo o motivos de seguridad

