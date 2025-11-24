‘Ningún grupo delincuencial es más grande que el poder del Estado’, afirma Raciel López Salazar, Fiscal General de Quintana Roo.

“Ningún grupo delincuencial es más grande que el poder del Estado”, expresó el Fiscal General de Quintana Roo, Raciel López Salazar, en el marco de la conferencia de la Mesa de Seguridad, con respecto a la reciente detención de seis integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes presuntamente están relacionados con el delito de homicidio calificado de un elemento de la Policía de Investigación, en este municipio.

El Fiscal General de Quintana Roo detalló que en lo que va del año, se han capturado, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, 138 integrantes de este grupo criminal, principalmente en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel.

Además, se le han asegurado 74 armas de fuego: 52 armas largas, 22 armas cortas, así como cargadores con cartuchos útiles.

El titular de la FGE Quintana Roo refrendó su compromiso de cero impunidad para quienes alteren la paz social de los quintanarroenses, y cualquier infractor de la ley será llevado, tarde o temprano, ante la justicia.

Por otra parte, Raciel López Salazar dio a conocer que, en el periodo del 17 al 23 de noviembre del presente año, lograron 105 vinculaciones a proceso, 13 sentencias, 21 órdenes de aprehensión por diversos delitos y 14 cateos.

En el marco de la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, en la que también estuvieron presentes la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; Contralmirante Julio César Gómez Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana; General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Claudio Edmundo Huizar de la Torre, Comandante de la Guarnición Militar de Cancún, y Vicealmirante Diplomado de Estado Mayor Omar Zavala Ramírez, Inspector de la Quinta Región Naval.

