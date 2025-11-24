Tamaulipas, un eje estratégico para el desarrollo energético del país, afirma Américo Villarreal.

Tamaulipas sigue siendo un eje estratégico para el desarrollo energético del país y es una de las entidades con mayor capacidad de sostener y diversificar la producción nacional, afirmó el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal Amaro, quien destacó la iniciativa del gobernador Américo Villarreal Anaya para organizar aquí el Congreso Internacional de Energía.

Durante el evento inaugural celebrado en el Expo Tampico ante líderes nacionales e internacionales, especialistas, empresas pioneras y representantes gubernamentales del sector energético, el gobernador de Tamaulipas firmó una Carta de Colaboración con Agencias de Energía de Baja California, Sonora, Nuevo León y Chihuahua.

Al destacar el liderazgo de Tamaulipas como principal generador de energía del país, Américo Villarreal también se refirió a la meta para electrificar al 100 por ciento del estado y a las nuevas alternativas que busca el Gobierno del Estado para consolidar el desarrollo y transformación.

“En Tamaulipas estamos plenamente alineados al modelo de transformación nacional con el espíritu humanista de búsqueda de que todos podamos seguir avanzando y tener a través de la gran riqueza nacional y de nuestras entidades mejores niveles de bienestar y sustentabilidad para todos. Y por tanto estamos 100 por ciento acordes con las políticas energéticas que ha marcado nuestra gran presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum“, añadió.

TAMAULIPAS ES Y SEGUIRÁ SIENDO UN ESTADO CLAVE EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA: SENER

Por su parte, el subsecretario de la Sener indicó que Tamaulipas mantiene una producción de 8,828 barriles diarios de aceite y 191 millones de pies cúbicos diarios de gas, reafirmando su presencia en la oferta energética del país, además de las oportunidades que representan los proyectos de nueva generación como el campo Trion que marcará el inicio de la producción en aguas profundas en México.

“Tamaulipas es y seguirá siendo un estado clave en la producción de energía y por eso hago mía y recupero la frase que hoy nos convoca en este Congreso: Tamaulipas es el lugar donde la transformación del sistema energético avanza", expresó.

CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA, UN ESPACIO DE DIÁLOGO

Al dar la bienvenida al evento, Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, confió que este congreso contribuirá como un espacio de diálogo para acompañar la reforma histórica emprendida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En el Congreso Internacional de Energía queremos ser ese espacio de acompañamiento para, desde la contribución que podamos hacer aquí, comenzar a diseñar cuál va a ser el andamiaje técnico, legal, regulatorio y normativo del futuro para que ese sistema energético pueda ser para todos", mencionó.

De manera virtual también se contó con la intervención de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien felicitó a Tamaulipas por este encuentro, mientras que la senadora Olga Sosa Ruiz hizo un recuento de las reformas legislativas para articular un nuevo modelo energético con la expedición de ocho nuevas leyes y tres actualizaciones a leyes reglamentarias que conforman todo el marco legal.

Por su parte, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya aseguró que Tamaulipas es hoy un referente energético nacional y para Tampico es un honor ser sede de este encuentro. "Bienvenidos a Tampico, tierra de energía y de oportunidades. Les deseo una estancia productiva y memorable, que este congreso abra nuevas puertas, impulse proyectos y fortalezca el liderazgo energético de nuestro país", dijo.

Al término del acto protocolario, el gobernador cortó el listón inaugural de la Expo en la que se dan cita diversas empresas nacionales e internacionales, instituciones y dependencias federales y estatales.

JVR