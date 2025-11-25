Busca combatir la violencia

Aguascalientes apuesta por mujeres con más oportunidades de crecimiento

Con la Tarjeta Rosa miles de mujeres reciben un apoyo económico bimestral que les permite tener un respiro en su economía

Aguascalientes apuesta por mujeres con más oportunidades de crecimiento.
Aguascalientes apuesta por mujeres con más oportunidades de crecimiento. Foto: Especial.
La Razón Online

En Aguascalientes estamos convencidos de que crear oportunidades para las mujeres es una de las formas más poderosas de prevenir y combatir la violencia. Por eso, desde la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado se impulsan programas que fortalecen su autonomía, amplían sus posibilidades de crecimiento y les brindan herramientas reales para transformar su vida y la de sus familias.

Con la Tarjeta Rosa miles de mujeres reciben un apoyo económico bimestral que les permite tener un respiro en su economía y, además, acceder a capacitaciones, talleres y cursos que fortalecen sus habilidades personales y profesionales.

Otro apoyo fundamental son las Estancias Infantiles, espacios seguros donde cuidamos a niñas y niños mientras sus mamás trabajan, estudian o emprenden. Hoy contamos con 64 estancias en todo el estado, lo que brinda tranquilidad a las mujeres y abre la puerta a nuevas oportunidades laborales y educativas.

Estos programas y muchos más tienen un objetivo claro: que en Aguascalientes todas las mujeres vivan con más seguridad, autonomía y posibilidades de crecer.

Para obtener más información sobre estos apoyos, puedes acudir a las oficinas de la Sedeso, ubicadas en Bulevar José Ma. Chávez No. 3202.

