Anuncian en Puebla arrancones regulados

En todo el país están prohibidos los arrancones callejeros, salvo por iniciativas como la que antes se impulsó en Coyoacán, en la CDMX (imagen), para permitirlos.

El gobierno de Puebla dio a conocer que a partir de diciembre y, de manera periódica, los jóvenes podrán participar en el evento “arrancones legales”, el cual se realizará en el autódromo Miguel E. Abed, ubicado en el municipio de Amozoc.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, el coordinador de gabinete estatal, José Luis Parra, anunció que, a partir de diciembre, las carreras se harán de manera periódica, legal y reglamentaria.

El Dato: HASTA AHORA no existen estadísticas específicas sobre el número exacto de arrancones ilegales o los accidentes directamente relacionados con ellos en el país.

“Nos ha instruido el señor gobernador que con los módulos de maquinaria que se compraron este año, vamos a buscar un predio adecuado para construir una pista en línea recta para el cuarto de milla y ahí organicemos cada fin de semana, de manera ordenada, reglamentada y con todas las medidas de protección, para que los jóvenes de todo el estado puedan acudir”, expuso.

Agregó que en el proyecto estarán involucradas todas las áreas de gobierno, incluida la Secretaría de Turismo, ya que se “puede convertir en un evento con atracción turística para visitantes de otros estados”.

“Sabemos que naturalmente hay jóvenes que les gusta la velocidad, que les gustan los autos, que son amantes de todo lo que viene alrededor de este tipo de vehículos. A mí me gustan los coches deportivos, por cierto. Vamos a invitar a todos los jóvenes poblanos”, dijo.

La idea de organizar una pista para los “arrancones legales” surge luego de que el pasado fin de semana dos jóvenes perdieron la vida y una más se encuentra en estado crítico tras chocar en la Vía Atlixcáyotl durante una carrera clandestina.

Este lunes, familiares y amigos dieron el último adiós en Atlixco a César Emilio Vázquez Sevilla, de 21 años, quien falleció durante el accidente.

El joven viajaba como copiloto en un Subaru azul que se estrelló contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la altura de la agencia Honda. En el sitio también falleció su amigo Rubén Alonso Guzmán, mientras que la tercera acompañante, identificada como Paulina, sobrevivió, aunque permanece hospitalizada en estado delicado.

Por estos hechos, la dirigencia estatal de Morena señaló que fue responsabilidad del gobierno municipal de San Andrés Cholula, por no reforzar las acciones para detener las carreras clandestinas.

En un comunicado, los morenistas señalaron que “el PRIAN” no ha logrado establecer una estrategia seria de prevención en los puntos donde se realizan los arrancones, pese a que estas zonas de riesgo están plenamente identificadas.

“Exigimos al gobierno municipal asumir su deber y dejar de operar con indiferencia. La ciudadanía requiere autoridades que actúen con profesionalismo, no administraciones que permiten que la inseguridad avance. Morena Puebla seguirá señalando cada omisión y defendiendo el derecho de las familias a vivir en un municipio seguro y bien gobernado”, dijo.