‘En Durango estamos en contra de la violencia contra las mujeres’: Esteban Villegas

Esteban Villegas en enlace en la Mañanera de la Presidenta Sheinbaum.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobernador Esteban Villegas se sumó al Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las Mujeres, anunciado por el Gobierno de México, ya que afirmó que “en Durango estamos en contra de la violencia contra las mujeres”.

“En Durango estamos en contra de la violencia contra las mujeres, estamos a favor de la felicidad, estamos a favor de que tengan una vida sana y nos sumamos a esta estrategia (…) porque si la mujer está bien, la familia está bien, y si la familia está bien, México está bien”, afirmó Esteban Villegas durante un enlace en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum

La Presidenta Sheinbaum agradeció públicamente el apoyo: “Gracias, Esteban”.

💜 En Durango, el Gobernador Esteban Villegas (@EVillegasV) se suma al Compromiso Nacional por la vida y el respeto a las mujeres. “Si la mujer está bien, la familia está bien, y si la familia está bien, México está bien”, afirmó.https://t.co/6lToGB8sbu#NoMásViolencia… pic.twitter.com/PyqPaRbfZX — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 25, 2025

Estos son los 10 puntos del Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las Mujeres

Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de “abuso sexual” En coordinación con las Fiscalías y los Tribunales del poder judicial locales, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada. Se pone a disposición de las víctimas el número 079 opción 1 para seguimiento Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado Todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. Homologar las leyes a favor de las mujeres, como violencia digital, violencia vicaria, violencia con ácido, etc. Creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia las mujeres Realizar en las escuelas, los días 25 de cada mes, actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas Capacitar y certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores con perspectiva de género Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el poder judicial y las fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias para agilizar la procuración y acceso a la justicia de las mujeres Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio (familias, hijas e hijos)

