Localizan a 7 sin vida en límites de Zacatecas y SLP

Elementos de la policía preventiva de Zacatecas, durante un operativo realizado en julio pasado.

Ayer, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, dio a conocer que el domingo por la noche fueron localizados siete cuerpos sin vida en los límites entre ese estado y San Luis Potosí.

Añadió que, a pocos metros, fue localizado un vehículo con manchas hemáticas, a bordo del cual se encontraban cuatro probables responsables que fueron detenidos y que son elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí.

“Las cuatro personas fueron remitidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. En el momento procesal oportuno, la Mesa de Construcción de Paz brindará mayores detalles”, explicó.

El Tip: EL SECRETARIO de Seguridad potosino, Jesús Juárez, indicó que aún no está confirmado el involucramiento de sus elementos en algún ilícito en Zacatecas.

Al respecto, Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de justicia de Zacatecas, precisó que los cuerpos estaban en estado de putrefacción, por lo cual se advierte que no fueron privados de la vida en ese lugar.

Añadió que los cuerpos fueron localizados por policías estatales de Zacatecas en un camino de terracería que conduce de Cervantes, municipio de Villa de Cos, hacia El Salado, municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí.

Cerca del lugar, los policías ubicaron una camioneta tipo pick up gris, de cuatro puertas, sin logotipos ni cromáticas oficiales, en la que viajaban tres hombres y una mujer, quienes se identificaron como elementos de seguridad de San Luis Potosí y mostraron credenciales.

4 elementos de la Guardia Civil de SLP fueron detenidos

De acuerdo con el fiscal de Zacatecas, la camioneta en la que viajaban los elementos de seguridad de San Luis Potosí tenía presencia de indicios que podrían relacionarlos con el hecho de los siete cuerpos, por lo cual la policía estatal procedió a detenerlos y ponerlos a disposición de la Fiscalía de Zacatecas.

En un intento de descargo de sus elementos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí aclaró que los agentes únicamente acudieron a un reporte de auxilio generado por el 911 y descartó que hubieran participado en el abandono de los cadáveres.