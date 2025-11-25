Matan a exregidor del PRI en San Luis Potosí

Rafael Cárdenas Govea, exregidor del PRI en Villa de Zaragoza, San Luis Potosí, fue asesinado a balazos en un camino vecinal, cuando circulaba a bordo de su camioneta en dicho municipio ubicado a 50 kilómetros de la capital.

Según reportes locales, Cárdenas Govea fue interceptado por sus agresores en una ruta que parte de la carretera estatal 22, a la altura del poblado La Bonita.

Al lugar acudió personal de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado, para realizar una inspección en la escena del crimen y realizar el levantamiento del cuerpo, ordenando su traslado al Servicio Médico Legista, en donde se le practicaría la correspondiente autopsia de ley.

Hasta el momento, el móvil del crimen permanece sin conocerse y no se cuenta con información sobre la identidad de los agresores. Tampoco se ha confirmado si el ataque fue directo o si hubo participación de más de un implicado.

Sin embargo, versiones extraoficiales apuntan a que el vehículo de la víctima no presenta señas de persecución, lo que fortalece la hipótesis de una emboscada.

El crimen de Cárdenas Govea se suma a una serie de hechos violentos contra autoridades locales. El domingo pasado, Juan Carlos Mezhua, exalcalde del municipio de Zongolica, Veracruz, fue asesinado a tiros por dos hombres a bordo de una camioneta, luego de que fuera citado en la comunidad de Piedras Blancas.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quienes iniciaron una investigación para dar con los responsables. De igual manera, se inició un operativo por la zona para detener a los responsables, aunque hasta ayer no se reportaron detenidos.