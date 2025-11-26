Alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, da inicio al proyecto binacional para mejora de la movilidad fronteriza

Al centro de la imagen, Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana.

Este avance es parte de una agenda binacional

Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana, dio inicio a la operación del nuevo carril Sentri por calle Segunda en Zona Centro, un proyecto binacional que mejora la movilidad fronteriza, bajo la visión de cooperación respetuosa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ismael Burgueño Ruiz destacó que el arranque de este piloto de 120 días acordado con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) refleja la confianza institucional construida con Estados Unidos y la capacidad de Tijuana para coordinar proyectos estratégicos.

“Estamos contentos, agradezco nuevamente a CBP por esta gran labor en coordinación. Esta es una decisión que se toma en Washington, y la confianza que nos tienen como autoridad municipal habla del trabajo que hemos venido haciendo”, afirmó Ismael Burgueño Ruiz.

El nuevo carril permitirá desfogar zonas de alta demanda y facilitar el tránsito de automovilistas provenientes de Playas de Tijuana y del sur del estado, reduciendo congestionamientos y fortaleciendo la conectividad con San Diego.

Diariamente cruzan cerca de 20 mil vehículos por Sentri, y se estima que hasta 35% podrá utilizar este nuevo punto de acceso, lo que impulsará la movilidad, la actividad económica y el tránsito seguro en la frontera.

El alcalde Ismael Burgueño Ruiz subrayó que este avance es parte de una agenda binacional basada en la cooperación, donde Tijuana trabaja con respeto institucional y visión de futuro.

“Este es solo el inicio; seguiremos modernizando la frontera y ofreciendo soluciones reales para miles de familias que dependen del cruce todos los días”, concluyó Ismael Burgueño Ruiz.

