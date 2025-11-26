Castro truena contra la prensa por “difamarlo”

Después de cuatro años de sostener una confrontación sistemática contra la prensa que lo critica, el gobernador morenista de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, tronó contra los periodistas, al anunciar que en los próximos días hará una denuncia pública contra quienes lo han “difamado”.

El mandatario aseguró tener como “prueba” pagos y presuntos vínculos que dichos comunicadores tenían con la pasada administración.

EL DATO: VÍCTOR CASTRO está a media tabla en la evaluación de gobernadores de México Elige, con 49.3% de aprobación, 23.2 puntos menos que el mandatario mejor evaluado.

“Que la gente sepa cuánto les pagaron; no son millones, pero están muy molestos porque este gobierno no da ni un peso del pueblo a quienes se dedicaban a hacer negocios con el gobierno”, dijo.

El gobernador también aseguró tener en su poder documentos que mostrarían que los que los periodistas presuntamente “cobraban, tenían negocios y cómo operaban”, aunque reconoció que se puede tratar de facturas de contratos de publicidad.

Castro Cosío adelantó que las pruebas las presentará luego de rendir su informe de gobierno, con el objetivo de no “empantanar” el acto oficial, aunque también reconoció que es “complicado” proceder contra los comunicadores.

“Ellos pueden presentar facturas y decir que eran contratos de publicidad o lo que sea, pero quiero que enfrenten los datos que ya tengo, que estén ahí y me desmientan”, aseguró.

Su animadversión contra quienes ejercen el periodismo no es nueva. Prácticamente desde el principio de su administración gubernamental el 10 de septiembre del 2021, ha hecho eco de la postura que en su momento mostró el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador contra las críticas, al referirse reiteradamente a los comunicadores como “pseudoperiodistas”.

Uno de los momentos que ejemplifican su molestia en contra de los medios lo hizo explícito en septiembre del 2023, cuando sin tapujos advirtió que “tampoco puedo permanecer impávido frente a la calumnia y al golpe bajo. Es muy duro, eh. Termino con eso porque ustedes son testigos que he aguantado dos veces. La tercera ya no me detengan. No por valentonada, pero denme oportunidad. Apaguen sus aparatos (grabadoras) y lo dirimimos. No se trata de bravuconadas del gobernador. De por sí tengo fama de haber sido bastante bélico”. Su señalamiento lo hizo después de ser cuestionado en una conferencia de prensa por una persona que le reclamó su trato hacia la ciudadanía, y le exigió resultados y su renuncia.

2 Años de gobierno le quedan a Víctor Castro Cosío

Además, el 2 de julio de este 2025 advirtió que “ya estuvo bueno”, en un mensaje contra quienes, “sin tener respaldo”, lo han acusado de recibir dinero del crimen organizado, pues con estos señalamientos se les ha hecho “muy fácil enlodar, ensuciar el trabajo que uno ha hecho por muchos años, por toda la vida”.

En julio del 2022 dijo que “no ha interpuesto demanda contra algún comunicador o medio de comunicación”.

Por el contrario, dijo, “se ha garantizado la libre expresión de las ideas y se seguirá haciendo con absoluta responsabilidad y convicción”.